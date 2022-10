Il premio Nobel per l’economia 2022 va a Ben Bernanke (ex governatore della Federal Reserve, nella foto sopra), Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig. L’annuncio arriva dall’Accademia di Svezia. I tre economisti premiati, che riceveranno un riconoscimento in denaro di quasi 900 mila dollari, hanno consentito di migliorare in modo significativo le conoscenze sul ruolo delle banche nei cicli economici, e in particolare durante le crisi finanziarie. Dai loro studi è emerso quanto sia importante evitare che le banche falliscano, fornendo se necessario strumenti per sostenerle temporaneamente, per evitare contraccolpi ancora più gravi sull’economia.

Le origini del Premio Nobel per l’economia

A differenza degli altri premi, quello per l’economia non è stato istituito nel testamento di Alfred Nobel del 1895, ma dalla banca centrale svedese in sua memoria nel 1968, che da allora lo finanzia. E viene assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze secondo gli stessi principi dei Nobel assegnati dal 1901. In totale il riconoscimento è stato consegnato 53 volte a 89 vincitori tra il 1969 e il 2021. Finora lo ha ricevuto un solo italiano, Franco Modigliani, nel 1985.

La prima donna a vincere il Premio Nobel per l’Economia nel 2009 è stata la politologa e scienziata americana Elinor Ostrom, e nel 2019 il riconoscimento è andato a Esther Duflo assieme ad Abhijit Banerjee e Michael Kremer “per il loro approccio sperimentale nella lotta contro la povertà nel mondo”.

L’anno scorso, metà del premio è andato a David Card per le sue ricerche su come il salario minimo, l’immigrazione e l’istruzione influenzano il mercato del lavoro. L’altra metà è stata condivisa da Joshua Angrist e Guido Imbens per aver proposto come studiare questioni che non si adattano facilmente ai metodi scientifici tradizionali.

Come funziona la candidatura

All’inizio di ottobre, l’Accademia reale svedese delle Scienze sceglie i vincitori delle scienze economiche con una votazione a maggioranza. La decisione è definitiva e senza appello. La cerimonia di consegna dei Nobel si svolge il 10 dicembre a Stoccolma. I vincitori ricevono una medaglia, un diploma e un premio in denaro di circa 10 milioni di corone svedesi.