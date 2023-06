Berlusconi, chi comprerà le sue aziende?

In attesa di conoscere le ultime volontà di Silvio Berlusconi, si susseguono le indiscrezioni sul futuro delle società appartenenti alla galassia Fininvest. Facciamo il punto della situazione sulle principali aziende controllate dalla holding e sui possibili scenari.

L’assetto azionario di Fininvest

L’ex premier possedeva il 61,21% del capitale del Gruppo Fininvest, i primi figli Marina e Piersilvio detengono il 7,65% ciascuno e gli altri tre (Barbara, Luigi ed Eleonora) una quota complessiva del 21,42%.

Cruciale sarà dunque la suddivisione della partecipazione del fondatore, che secondo la legge avrebbe potuto disporre liberamente di un terzo della propria eredità.

La holding, intanto, ha assicurato che tutte le attività “proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto”.

MFE (Mediaset)

Il nodo più spinoso riguarda MFE, di cui Fininvest possiede il 47,9%. L’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier, ha ribadito l’impegno nella società, esortando i lavoratori a seguire la strada del padre per “costruire un gruppo ancora più forte e ancora più vivo”.

In uno scenario di consolidamento del settore a livello europeo, però, Mediaset potrebbe rappresentare un predatore o una preda; ipotesi, quest’ultima, più probabile secondo gli analisti di Intesa dopo la scomparsa del Cavaliere.

Molto dipenderà dalle volontà di Silvio Berlusconi: assumendo che la sua quota in Fininvest venga distribuita equamente tra i cinque figli, è possibile che Barbara, Eleonora e Luigi (non coinvolti nella gestione della società) possano essere favorevoli ad un’aggregazione, preferendo una partecipazione di minoranza in un gruppo più grande.

Dopo la corsa messa a segno dai titoli MFE A e MFE B nelle sedute di lunedì e martedì (oggi rispettivamente in calo del 3% e del 2%), sono scattate prese di beneficio in attesa di sviluppi.

I potenziali acquirenti di MFE

In prima fila potrebbe esserci Vivendi, secondo azionista di MFE con il 19,8% delle azioni ed il 23,6% dei diritti di voto. Per la verità, l’intesa di due anni fa, che ha messo fine alle divergenze tra Mediaset e il gruppo transalpino, implica che Vivendi ceda l’intera partecipazione detenuta da Simon Fiduciaria (18,5% della somma di azioni MFE A e MFE B) entro 5 anni.

Tuttavia, secondo fonti di stampa, Vivendi potrebbe anche richiedere un peso maggiore in Mfe in cambio di un ridimensionamento delle pretese sulle offerte per la rete di Tim. In ogni caso, sembra che un eventuale controllo di Vivendi o altri investitori esteri dovrà passare al vaglio del governo, che potrebbe esercitare il golden power per preservare un asset strategico nazionale.

Più difficile una cessione a Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication (oltre che di RCS MediaGroup e del Torino). Il Sistema Integrato delle Comunicazioni, infatti, vieta ad un soggetto di detenere più del 20% dei ricavi complessivi di tv, radio, web e carta stampata in Italia.

Nel frattempo, l’antitrust tedesca ha approvato l’acquisto da parte di MFE di ulteriori azioni del gruppo tv ProsiebenSat, consentendo al gruppo media della famiglia Berlusconi di salire dal 22,72% al 26,58% di azioni dirette (cui si aggiunge un 2,29% tramite strumenti finanziari). Operazione che, secondo l’autorità, non configura un’influenza di controllo o a essa paragonabile.

Mondadori nelle mani di Marina Berlusconi

Più freddo il dossier Mondadori, controllata da Fininvest con il 53,3% dellle quote. In questo caso Marina Berlusconi, primogenita dell’ex premier, ricopre il ruolo di Presidente e secondo gli esperti di Intesa Sanpaolo è candidata a ricevere una quota maggioritaria.

Alla luce di questo scenario, gli esperti ritengono che sul tavolo possano rimanere diverse opzioni, compreso un delisting della società da Piazza Affari, visti anche i multipli a sconto rispetto ai peers quotati.

Investitori interessati al Monza

Per quanto riguarda infine la società calcistica del Monza, la morte di Silvio Berlusconi potrebbe favorire l’ingresso in società di altri investitori o addirittura una cessione totale, anche se per ora si tratta solo di ipotesi.

I figli del Cavaliere potrebbero non essere interessati a mantenere la società e il bacino d’utenza del club è particolarmente appetibile per via dell’alta densità di popolazione, del reddito medio degli abitanti e dell’elevata concentrazione di imprese attive nell’area.

Tra gli acquirenti potenziali spicca il nome dell’imprenditore greco Evangelos Marinakis, già proprietario del Nottingham Forest in Inghilterra e dell’Olympiakos in patria, che potrebbe anche accettare di rilevare soltanto una quota del club con poteri decisionali sulle scelte strategiche.