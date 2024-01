Bce: tassi fermi nella prima riunione dell’anno, fari puntati su Lagarde

Nel primo meeting del 2024, la Bce ha lasciato i tassi fermi per la terza riunione consecutiva, come ampiamente previsto. Ecco i punti chiave del comunicato diffuso dalla banca centrale al termine del meeting, in attesa della conferenza stampa di Christine Lagarde. Focus in particolare su eventuali indicazioni in merito alle tempistiche dei tagli nel 2024, anche se la presidente dovrebbe confermare i toni cauti delle dichiarazioni rilasciate a Davos.

Bce lascia tassi invariati

Il Consiglio direttivo della Bce ha mantenuto invariati i tre tassi di interesse di riferimento: per le operazioni di rifinanziamento principali al 4,5%, operazioni di rifinanziamento marginale al 4,75% e quello sui depositi presso la banca centrale al 4,00%.

In base alla sua attuale valutazione, esso ritiene che i tassi di interesse di riferimento della Bce si collochino su livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al conseguimento di tale obiettivo. Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario.

Prosegue tendenza inflazione al ribasso

Le nuove informazioni, spiega il comunicato della Bce, hanno confermato sostanzialmente la valutazione precedente del Consiglio direttivo circa le prospettive di inflazione a medio termine. A parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, la tendenza al ribasso dell’inflazione di fondo è proseguita e i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore alle condizioni di finanziamento. Le condizioni di finanziamento restrittive frenano la domanda, contribuendo al calo dell’inflazione.

Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine.

I funzionari continueranno a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.

Ricordiamo che le ultime previsioni rilasciate dalla Bce indicano un’inflazione mediamente in calo al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026, dopo il 5,4% nel 2023. La crescita dei prezzi al netto della componente energetica e alimentare è prevista al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026, dopo il 5,0% medio del 2023.

Confermati i reinvestimenti del programma Pepp

Il portafoglio del PAA, sottolinea la Bce, si sta riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l’Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

Il Consiglio direttivo intende continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, PEPP) nella prima parte del 2024.

Nella seconda parte dell’anno il Consiglio direttivo intende ridurre il portafoglio del PEPP di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell’ambito di tale programma alla fine del 2024.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire in modo flessibile il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del portafoglio del PEPP, per contrastare i rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria riconducibili alla pandemia.

La reazione dei mercati alle indicazioni della Bce

Dopo la diffusione del comunicato della Bce il Ftse Mib e l’Eurostoxx 50 hanno mantenuto l’andamento negativo che avevano evidenziato in precedenza. Il primo scambia in calo dello 0,9%, mentre il secondo cede lo 0,3%.

Sul Forex, l’euro/dollaro è poco mosso in area 1,089 mentre sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si mantiene pressoché stabile a 156 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,91% e il titolo tedesco al 2,35%.

Da seguire la conferenza stampa per capire se le parole di Lagarde sposteranno le aspettative dei mercati sui tagli dei tassi. Al momento, gli operatori scommettono su cinque riduzioni nel corso del 2024, con un primo intervento probabilmente a giugno, mentre le chance di una mossa già in primavera sono di poco superiori al 60%.