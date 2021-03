BCE: nuovo bazooka in vista? Le attese per la riunione di domani

Cresce l’attesa dei mercati per il Consiglio Direttivo della Bce, che si riunisce domani giovedì 11 marzo. A seguito dei timori di rialzo dell’inflazione Usa e di conseguenza la necessità della Fed di rivedere i tassi di interesse al rialzo, al momento in Europa non sono attesi nell’immediato cambiamenti delle decisioni delle banche centrali.

Per la maggior parte degli analisti, l’istituto di Francoforte non apporterà nessun cambiamento alla politica monetaria, anche se è probabile che vengano discusse ulteriori misure per estendere il PEPP (il programma di acquisto per l’emergenza pandemica).

“La Bce ha inserito il pilota automatico e ritiene che l’attuale configurazione degli strumenti di politica monetaria sia sufficientemente di supporto e flessibile” ha spiegato Konstantin Veit, Senior Portfolio Manager European Rates di Pimco in una nota. “I commenti di Christine Lagarde si concentreranno probabilmente sulla funzione di reazione della BCE all’aumento dei rendimenti delle obbligazioni e sul loro impatto sull’economia reale alla luce delle prospettive economiche ancora fragili. Ci aspettiamo che la BCE sottolinei l’impegno a mantenere condizioni di finanziamento “favorevoli” e, se necessario, ad utilizzare gli acquisti di asset nell’ambito del programma di acquisto di emergenza pandemico (PEPP), in linea con il suo framework per il controllo della curva dei rendimenti, per sostenere le parole con i fatti. Le nuove proiezioni macroeconomiche trimestrali dello staff dovrebbero indicare un certo miglioramento delle prospettive a breve termine. Le politiche della BCE sostengono l’insieme del rischio europeo, ma alle valutazioni attuali vediamo meno spazio per una notevole compressione degli spread, i rischi per le prospettive macroeconomiche rimangono elevati e un regime di forte dominio fiscale sfuggente”.

Bce, ancora presto per un cambio di rotta

Per Annalisa Piazza, Fixed-Income Research Analyst di MFS IM, il meeting di domani sarà “complicato”. Questo perché le dinamiche globali stanno portando i rendimenti verso l’alto e la promessa dell’istituto di Francoforte di mantenere condizioni di finanziamento accomodanti potrebbe non essere sufficiente per evitare il fallimento delle precedenti iniziative di policy.

In questo contesto, la BCE – spiega l’esperta – deve anche calibrare la sua azione tenendo conto della necessità di coordinarsi con la politica fiscale: le due politiche sono necessarie affinché l’Eurozona esca dalla pandemia senza troppe conseguenze negative di lungo termine.