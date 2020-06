BCE, Eurogruppo e FED: gli appuntamenti clou della settimana

Fari del mercato puntati sulle banche centrali ed in particolare sulla Fed, la cui riunione è in calendario mercoledì prossimo. Le attese degli analisti sono per un nulla di fatto sul fronte delle politica monetaria

In area euro, invece, l’attenzione sarà tutta rivolta all’intervento di oggi del presidente della BCE, Christine Lagarde, al Parlamento europeo, che potrebbe fornire maggiori chiarimenti sulle recenti decisioni sul PEPP.

In settimana è attesa la riunione dell’Eurogruppo (mercoledì) i cui i ministri finanziari sono chiamati a discutere della proposta della Commissione europea sul programma europeo di aiuti i vista del Consiglio Ue del 19 giugno.

Dal punto di vista macro, in zona euro rilevanti i dati sulla produzione industriale di aprile (giovedì) e i dati finali sul Pil del primo trimestre (martedì). Negli Usa invece occhi puntati sull’inflazione di maggio e la fiducia dei consumatori di giugno redatta dall’Università del Michigan (venerdì).

Da monitorare anche l’inflazione cinese e statunitense (mercoledì) e l’outlook dell’OCSE (mercoledì).

Di seguito il calendario sugli appuntamento redatto dall’Ufficio studi di Mps Capital Services: