Batosta per i nuovi mutui: in quattro mesi rate mensili più care fino a 50 euro

L‘aumento dei tassi di interesse fa sentire i sui effetti sui nuovi mutui. Dopo anni di calma, il costo dei finanziamenti per l’acquisto di un’abitazione è tornato a salire, come certificato solo pochi giorni dalla Banca d’Italia, che ha riscontrato, nel mese di marzo il ritorno sopra il 2% per la prima volta dal 2019. Confermato lo stesso trend nel bimestre aprile-maggio con il risultato che chi vuole accendere ora un prestito, si ritrova a pagare molto più di quanto gli sarebbe stato richiesto solo 4 o 5 mesi fa.

Ma quanto di più? Secondo quanto emerge da un’analisi del Centro Ricerca e Studi di Alma Laboris Business School, società specializzata in Master e Corsi di Alta Formazione e specializzazione per professionisti, l’Eurirs a 20 anni, ossia l’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso, ha registrato una forte crescita nelle ultime settimane, aumentando di oltre 1,30 punti in appena 4 mesi (1,20 punti l’Irs a 25 anni e 1,08 quello a 30 anni).

Un incremento che finisce per riflettersi in modo diretto sulla rata del mutuo, che può rincarare anche di 50 euro. Se l’IRS è aumentato dall’1% all’1,3%, l’aumento del tasso praticato a chi chiede un mutuo oscillerebbe fra lo 0,8% e l’1% per un mutuo di circa 100mila euro.

Rate mensili più care fino a 50 euro

La rata mensile sale così in appena 4 mesi di circa 38 euro per un mutuo a 20 anni, di oltre 40 euro per un mutuo a 25 anni e di 49 euro per un mutuo a 30 anni. Su base annua l’impennata dei tassi si traduce in un aggravio di spesa che arriva a sfiorare i 590 euro nel caso di mutuo a 30 anni rispetto allo stesso prestito richiesto a gennaio.

Considerata la totalità delle rate, e al netto di spese bancarie, perizie e altri costi legati ai finanziamenti, un mutuo a tasso fisso a 20 anni costa oggi 9.099 euro in più rispetto a inizio anno, +12.107 euro un mutuo a 25 anni, e +17.640 euro quello a 30 anni.