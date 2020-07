Banche: vola titolo Ubi dopo rilancio offerta Intesa SanPaolo

Schizzano i prezzi delle azioni di Ubi Banca che, in avvio di seduta, puntano immediatamente ad allinearsi ai valori della nuova offerta, carta più contanti, messa sul piatto da Intesa Sanpaolo. All’apertura delle contrattazioni Ubi non fa prezzo ( +10,9% teorico in più rispetto alla chiusura di venerdì sera), mentre Intesa -0,6% .

Per conquistare Ubi, venerdì scorso Intesa San Paolo ha rilanciato l’offerta e oltre alle azioni ha messo sul piatto denaro in contante: non solo 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo ogni azione consegnata all’offerta ma anche un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro.

Ora l’offerta incorpora un premio del 44,7% rispetto al prezzo dell’azione UBI Banca Intesa e il controvalore complessivo e’ di 4,12 miliardi, di cui 3,47 miliardi quanto al corrispettivo in azioni e 652.242.533 euro in denaro.

“Alla base della nostra decisione c’è la convinzione di come un legame più forte con tutti gli azionisti di Ubi renderà più solida e coesa la nuova realtà, permettendole così di affrontare meglio i nuovi scenari” ha affermato il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La decisione tiene in considerazione, spiega la banca, gli effetti del Covid 19, ma anche i conti trimestrali e il nuovo piano industriale di Ubi Banca.

Anche con un’offerta migliorata Intesa Sanpaolo “conferma per il gruppo risultante dall’operazione un coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio a regime pro-forma atteso superiore al 13% nel 2021” cosi’ come tutti gli altri target, l’utile netto atteso non inferiore a 5 miliardi di euro nel 2022 e la politica di dividendi con un payout ratio pari al 75% del risultato netto per l’esercizio 2020 e al 70% per l’esercizio 2021.

Le adesioni hanno raggiunto il 3,85% del capitale ma ora si allarga il fronte dei soci di Ubi pronti ad aderire all’Ops di Intesa anche se il cda di Ubi resta fermo e sottolinea che l’Antitrust “condivide le preoccupazioni” che aveva manifestato sull’operazione.

Dopo il sì già espresso da Cattolica per il suo 1% , la Fondazione Monte di Lombardia si è espressa sul suo 4%. Sulla stessa linea è orientato il patto degli azionisti bresciani della banca che raccoglie l’8% del capitale. Fondazione Cari Cuneo (ha il 5,9%) ha mutato il suo atteggiamento rispetto alla iniziale bocciatura alla proposta di Intesa.