Banche: urge cambio strategia. Consigli per resistere al terremoto fintech

Mentre il settore fintech continua ad espandere i propri confini, per le banche diventa sempre più urgente cambiare strategia e diventare customer-centric, ovvero focalizzare l’attenzione sui nuovi bisogni dei clienti, che chiedono un’esperienza digitale conveniente e personalizzata.

Senza questo cambio di rotta, il rischio di perdere clienti diventa alto.

Una mano in questa direzione può arrivare commercio conversazionale basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta in pratica di un’interazione banca-utente attraverso la messaggistica. Indagini condotte da LivePerson, società attiva in questo settore, sui propri clienti hanno rilevato che, grazie alla sinergia di conversational commerce e IA, le aziende sentite hanno mostrato un incremento medio di 4 volte nel numero di vendite e un aumento del 20% nella soddisfazione del cliente.

“Il conversational commerce ha la possibilità di aiutare le banche a cogliere il vantaggio dell’esperienza mobile, desiderio dei consumatori di nuova generazione”, ha dichiarato Agostino Bertoldi, VP Southern Region di LivePerson.

“Tramite l’incontro che avviene nei canali di messaggistica che essi stanno già utilizzando e combinandoli con le applicazioni, le banche possono progredire sia nel campo delle tecnologie finanziarie che in quello delle grandi tecnologie.

In aggiunta, il potenziale contenimento dei costi può aiutare a ridurre le spese generali per competere con organizzazioni, che sono per loro natura più snelle”.

Come attuare questa rivoluzione? LivePerson suggerisce alle banche cinque mosse: