Banche: parte oggi da Milano il “Sella Wealth Management Forum”

Parte oggi da Milano la prima edizione del “Sella Wealth Management Forum 2019”, l’incontro riservato ai private banker di Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella.

L’evento, intitolato “Tomorrow starts today”, sarà l’occasione per i banker delle due strutture private del gruppo Sella di confrontarsi sui trend di un settore in continua evoluzione che sta affrontando cambiamenti significativi e in cui la sfida alla digitalizzazione rappresenta ormai un key driver.

Il forum, per la prima volta itinerante, toccherà le principali città italiane. La prima tappa è in calendario oggi, 16 ottobre, a Milano.

Seguiranno Napoli il 21 ottobre, Roma il 23 ottobre e infine Torino il 28 ottobre, data in cui si concluderà l’evento.

Quattro giornate interamente dedicate al confronto e al dialogo durante le quali interverranno Carlo Giausa, – Responsabile Servizi di Investimento e Private Banking del gruppo Sella, Paolo Giorsino – Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C., Leonardo Cervelli – Responsabile Private Banking di Banca Sella e Alessandro Marchesin – Amministratore Delegato di Sella SGR.