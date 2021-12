Banche: nel 2030 liquidità della clientela Affluent toccherà i 2 mila miliardi di euro

La ricchezza italiana nelle banche è pari a 3.300 miliardi di euro, con il segmento Affluent (clienti con un patrimonio tra i 100 mila e 500 mila euro) che – rappresentando quasi il doppio degli asset della clientela Private – detiene oltre la metà di questa ricchezza (1.700 miliardi di euro), pari al PIL del Paese.

Questo è quello che emerge da Affluent Wealth Management “Last Call”, l’ultima ricerca di Bain sulla clientela bancaria in Italia, che evidenzia come – sulla base di alcuni macro-trend – la società di consulenza stimi una crescita tangibile della ricchezza e del risparmio nei prossimi anni dei clienti Affluent: prima del 2030 saranno superati i 2.000 miliardi di euro, con una crescita superiore al 2% di CAGR storico.

“Questa rappresenta una grande opportunità, non solo per le banche, ma anche per i risparmiatori e il Paese. Ipotizzando di investire un quarto della liquidità improduttiva della clientela affluent, si potrebbero iniettare risorse per investimenti nel sistema per oltre 150 miliardi di euro, creando un volano per l’economia (in sinergia con le risorse del PNRR). In dieci anni, questo creerebbe un valore per gli investitori nel tempo pari ad un incremento di ricchezza indicativamente tra i 30 e i 60 miliardi di euro”, commenta Daniele Funaro, Partner Bain & Company.