Banche italiane: perdite su crediti toccheranno il picco nel 2021

I rating sulle banche italiane sono rimasti sostanzialmente invariati nel 2020 ma i rischi al ribasso rispetto alle aspettative rimangono rilevanti. Così S&P Global Ratings in un rapporto intitolato “Per le banche italiane, il grande test potrebbe arrivare nel 2021” dedicato agli istituti di credito italiani.

Banche italiane, cosa pensa S&P

Le banche italiane hanno navigato in acque turbolente in precedenza, ma nell’affrontare la pandemia di coronavirus hanno avuto un sostegno significativo e tempestivo da parte delle autorità europee e nazionali.

S&P ricorda in particolare gli oltre 140 miliardi di euro di prestiti alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle società, ampiamente garantiti dal governo italiano e le misure monetarie tempestive ed eccezionali della Bce che hanno evitato il rischio di rifinanziamento per le banche, consentendo loro di continuare a fornire credito.