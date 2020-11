Banche italiane: per S&P il 2021 sarà grigio, in arrivo onda di Npl

Niente di buono in vista per il settore bancario italiano. Almeno secondo gli analisti di S&P Global Ratings secondo cui la risposta del governo alla profonda recessione non riuscirà ad evitare danni permanenti all’economia.

Tutto questo secondo gli esperti finirà per avere conseguenze sui ricavi, profitti, liquidità e capitalizzazione delle banche. Solo le misure messe in campo dall’Europa – dicono gli esperti – riusciranno a mitigare i rischi per le banche e la turbolenza del mercato.

Procediamo con ordine. Secondo le stime degli analisti di S&P, ci vorranno più di due anni affinché l’economia italiana recuperi quanto perso nel corso del 2020. Dopo un 2020 nero, anno in cui il Pil segnerà una contrazione dell’8,9%, nel 2021 la crescita attesa dall’agenzia di rating è per un +6,4%, seguito da+2,3% nel 2022, e un più moderato +1,25% nel 2023 (anno in cui si rivedranno i livelli del 2019).