Banche, in futuro sempre più ecosistemi interbancari

Le banche hanno una lunga esperienza di ecosistemi, in quanto sono spesso coinvolte in collaborazioni su determinati progetti con operatori di altri settori o la pubblica amministrazione per far fronte alla necessità di risparmiare sui costi e condividere le esperienze.

Deloitte ritiene che gli ecosistemi siano cruciali per accelerare la trasformazione dei servizi bancari nonostante negli ultimi tempi siano passati in secondo piano rispetto alle possibili collaborazioni con il mondo fintech o i colossi del web come Apple, Google o Alibaba.

Eppure gli ecosistemi hanno trasformato le dinamiche del settore finanziario, visto che dal 2014 si è assistito a una rivoluzione silenziosa, con il loro numero che è quasi raddoppiato. In Europa Deloitte ha identificato più di 200 ecosistemi interbancari attivi in 30 diversi paesi.

Ecosistemi interbancari, non solo sinergie di costo

Deloitte ha analizzato la logica alla base di oltre 200 ecosistemi avviati in Europa dal 1960. L’analisi contenuta nell’articolo “Interbank ecosystems” evidenzia che l’80% degli ecosistemi è stato avviato per ottenere sinergie di costo realizzando economie di scala in aree ritenute non competitive. Questa logica continua a essere ancora molto rilevante, come dimostrano le recenti iniziative congiunte di sportelli automatici (ATM) come JoFiCo in Belgio e Geldmaat in Olanda. Per i risparmiatori queste alleanze garantiscono l’erogazione dei servizi (come l’accesso al contante), poiché le singole banche non riescono più gestirli in modo efficiente.

Ma le sinergie di costo non sono l’unico motivo che spinge lo sviluppo degli ecosistemi.

Il secondo motivo che favorisce la collaborazione tra i diversi istituti è la ricerca da parte dei consumatori nei cosiddetti mercati bilaterali, dove la piattaforma funziona solo se esiste uno standard comune su entrambi i lati della domanda e dell’offerta. BankID, una soluzione di autenticazione digitale implementata in Norvegia, ne è un esempio rilevante.

La ricerca di nuove fonti di ricavi è il terzo motivo di collaborazione tra le banche ed è stato rilevato nel 30% dei casi. Spesso questa attività viene effettuata con operatori non bancari o nasce da un’acquisizione fintech. Un esempio di questa tendenza è rappresentato dai programmi fedeltà digitali. Questa forma di collaborazione è la più recente e la si osserva a partire dal 2014.

Il quarto driver per avviare gli ecosistemi, presente nel 15% dei casi, è legato alla necessità di ridurre i costi e i rischi di compliance, in particolare nei processi di onboarding dei clienti e nei reati finanziari. Ad esempio, l’obiettivo dell’utility Nordic KYC, Invidem, è quello di aumentare la sicurezza e la fiducia dei risparmiatori.

Ecosistemi e Big Tech: come avviene la cooperazione

La collaborazione tra banche e Big Tech è stata avviata in molti paesi, soprattutto nell’area dei pagamenti digitali, dove aziende come Apple Pay e Google Pay hanno quote di mercato significative. Ma le banche sembrano ancora restie ad approfondire questa collaborazione perché i manager del settore finanziario temono che possano diventare un cavallo di Troia che alla fine metterà in pericolo il ruolo e la funzione degli istituti di credito.

Gli ecosistemi interbancari possono quindi essere visti come un’alternativa alla collaborazione con i Big Tech e come un modo per competere con loro. Le Big Tech hanno dimensioni globali e un’enorme base di clienti che possono utilizzare per stabilire standard di mercato.

Lavorando insieme, le banche possono compensare parzialmente la loro scala ridotta e possono anche ottenere l’adozione su larga scala da parte dei clienti. Iniziative di pagamento mobile locali come Payconiq e European Payments Initiative sono alcuni esempi di questa evoluzione.

Secondo Deloitte non è da escludere anche il passaggio inverso ovvero che le Big Tech in futuro parteciperanno sempre di più agli ecosistemi interbancari. Le banche possiedono una conoscenza specifica della regolamentazione, della gestione del rischio e dei prodotti bancari, che le aziende Big Tech non hanno e non sembrano voler acquisire. D’altra parte, le società tecnologiche sono esperte nell’esperienza utente, nel cloud, nel supercalcolo e nell’analisi dei dati.

Man mano che le Big Tech inizieranno a collaborare nei servizi finanziari, sorgeranno maggiori opportunità soprattutto per le banche più grandi con portata globale o regionale. Secondo quanto rilevato da Deloitte le banche e le Big Tech sono concorrenti che devono cooperare tra loro e le dinamiche della cosiddetta coopetition (strategia di tipo competitivo/cooperativo tra imprese) saranno interessanti nei prossimi anni.

Grande varietà di ecosistemi in tutta Europa

Deloitte evidenzia che ci sono differenze significative nella quantità e nella tipologia degli ecosistemi interbancari tra i diversi Paesi europei. Italia, Polonia, Portogallo e Belgio sono i quattro paesi con il maggior numero di ecosistemi, che insieme ospitano il 25% di tutti gli ecosistemi europei.

Queste differenze sono legate ai diversi sistemi di costi e pressioni normative, dalla proattività delle autorità pubbliche e dell‘Associazione bancaria del paese, dal grado di innovazione e dal livello di fiducia tra i manager delle diverse banche. Più alti sono questi cinque fattori e più è probabile che si formino nuovi ecosistemi interbancari.

Recentemente, il ruolo svolto dalle autorità pubbliche è diventato cruciale nell’avvio di ecosistemi interbancari. Nel 2020, le autorità pubbliche sono state, ad esempio, coinvolte direttamente o indirettamente in circa la metà degli ecosistemi creati quell’anno.

Le autorità europee considerano sempre più importante la collaborazione interbancaria per ragioni geostrategiche nella lotta di potere tra Stati Uniti, Cina e Unione europea. Questo è il caso dell’iniziativa per i pagamenti mobile, in cui l’Ue ha assunto una posizione più decisa nella battaglia globale per il dominio in quel settore.

Nonostante l’integrazione economica nella zona euro, gli ecosistemi interbancari hanno difficoltà a uscire dal loro paese di origine. Solo dieci degli ecosistemi identificati sono stati in grado di raggiungere una significativa dimensione europea (o globale). Le differenze nei regimi normativi, legali e/o fiscali rappresentano i principali ostacoli al ridimensionamento. È tuttavia anche chiaro che la mancanza di ecosistemi su larga scala riflette l’assenza di gruppi bancari europei integrati.

Finora, solo gli ecosistemi come il trading in titoli o nel trade finance, sono stati in grado di superare i confini nazionali. Uno dei pochi esempi è la piattaforma We.trade, basata su blockchain e attiva in 11 paesi europei.

Il futuro degli ecosistemi: espansione e consolidamento

Deloitte stima che il numero di ecosistemi interbancari continuerà a crescere, alimentato da sette vaste aree in cui le collaborazioni tra banche attraverso gli ecosistemi sono solo agli inizi.

Crimini finanziari

Data la maggiore attenzione delle autorità di regolamentazione sulla criminalità finanziaria e gli alti costi di compliance,

Deloitte prevede che le banche rafforzeranno la loro collaborazione in questo settore su scala europea, poiché i criminali cercheranno di sfruttare le banche dei paesi più deboli del sistema. La combinazione dei dati delle transazioni e dei clienti a livello europeo renderà la lotta alla criminalità finanziaria molto più efficace ed efficiente.

Sostenibilità

I requisiti di sostenibilità rappresentano costi aggiuntivi significativi per il settore bancario. I fondi di investimento devono fornire maggiore trasparenza sulla loro politica di investimento e rispettare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Anche le attività bancarie tradizionali come i prestiti ne sono interessate. Ad esempio, gli istituti di credito sono tenuti a considerare la performance energetica degli immobili nelle loro politiche di prestito. Creando – eventualmente in collaborazione con le autorità pubbliche – un database comune di Attestati di Prestazione Energetica (EPC), che descrivono il consumo energetico di una casa, possono evitare di duplicare i loro sforzi.

Identità digitale e sicurezza informatica

Deloitte ha analizzato 12 schemi di identità digitale parzialmente avviati da banche, spesso in collaborazione con società telco e/o governi. Si è scoperto che l’interoperabilità e la scalabilità europea sono in cima alla loro agenda, poiché schemi di identità concorrenti avviati da Big Tech hanno permesso di conquistare il mercato.

Inclusione finanziaria e digitale

Il dominio dell‘inclusione finanziaria e digitale rappresenta meno del 2% delle iniziative identificate nel database Interbank Ecosystem di Deloitte. Per una singola banca è piuttosto impegnativo investire e innovare in segmenti di clientela con esigenze particolari e, in genere, di dimensioni contenute. La collaborazione interbancaria, come ad esempio sullo sviluppo di un’app di facile utilizzo o di un assistente digitale, basata su intelligenza artificiale e riconoscimento vocale, per persone con particolari esigenze mentali o fisiche, potrebbe essere un forte acceleratore.

Semplificazione amministrativa

L’e-government ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni, ma i veri flussi digitali end-to-end per cittadini, Pmi e grandi imprese richiederanno la collaborazione tra autorità pubbliche, banche, notai e altri professionisti. Deloitte ha identificato diversi esempi innovativi di semplificazione amministrativa in Polonia e Ungheria, ma è sicuramente possibile fare molto di più.

Hub di dati

Il futuro sarà basato sull‘intelligenza artificiale. Le banche, tuttavia, non sfruttano i dati di cui dispongono con la stessa efficacia delle Big Tech a causa dei loro sistemi di legacy e della mancanza di cultura dei dati. Inoltre, non sono abituati a integrare dati esterni nei loro sistemi. Gli hub di dati potrebbero fornire una risposta. Qui l’obiettivo è la raccolta, la centralizzazione e la condivisione di dati non bancari tra le banche, ad esempio i dati acquisiti tramite l’Internet of Things. È possibile che le banche acquisiscano o creino fornitori di dati indipendenti nel prossimo futuro.

Oltre i servizi bancari

Lo studio Digital Banking Maturity 2020 di Deloitte ha rivelato chiaramente il divario tra i campioni digitali e gli altri attori del mercato. I campioni digitali integrano ai servizi bancari nelle loro app anche altri servizi. I ritardatari dovranno sviluppare soluzioni “white label” per stare al passo con gli operatori più avanzati. Ciò potrebbe essere ottenuto anche attraverso la collaborazione interbancaria.

Previsto un consolidamento degli ecosistemi

Parallelamente alla crescita del numero di iniziative, Deloitte prevede il consolidamento degli ecosistemi interbancari esistenti. Oggi si assiste ad una miriade di iniziative che in futuro saranno portate sotto un unico tetto al fine di razionalizzare le attività interbancarie all’interno di uno stesso paese.

Deloitte prevede il consolidamento degli ecosistemi europei soprattutto nel settore dei pagamenti e nella gestione dei contanti. Negli ultimi anni la domanda di contanti è diminuita in modo significativo, portando a una organizzazione comune delle reti ATM. È probabile che la richiesta di contante continui a diminuire nei prossimi cinque anni, costringendo le banche a collaborare ancora di più per coprire i costi.

Nell’ambito dei pagamenti mobile, è evidente che non tutti i fornitori di servizi che operano a livello nazionale saranno in grado di sopravvivere in un mercato sempre più globalizzato. È quindi possibile che alcuni di loro adottino una strategia buy-and-build o che un operatore europeo o globale li acquisisca.