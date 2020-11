Banche in affanno: market cap crolla di 300 mld di euro nel terzo trimestre

La continua incertezza sull’impatto economico della crisi derivante dal COVID-19, il calo dei tassi d’interesse e le nuove accuse di riciclaggio hanno esercitato una nuova pressione sul settore bancario. Secondo i dati presentati da Buy Share, la capitalizzazione di mercato delle 100 maggiori banche mondiali è crollata di 300 miliardi di euro nel terzo trimestre dell’anno, passando da 4,1 miliardi di euro a giugno a 3,8 miliardi di euro a settembre.

Banche: i dati sulla capitalizzazione di mercato

Nel primo trimestre del 2019, la capitalizzazione di mercato di tutte le banche del mondo ammontava a 7,1 miliardi di euro, secondo i dati di Statista e di BankingHub. A fine anno, questo dato è salito del 7% a 7,6 milioni di euro.

Tuttavia, la pandemia COVID-19 ha avuto un enorme impatto sull’industria bancaria globale, causando un calo del 30% del suo market cap a marzo, scendendo a 4,9 milioni di euro, il valore trimestrale più basso dalla crisi finanziaria del 2008.

Nei mesi successivi si è assistito ad una ripresa, con il limite massimo di mercato di tutte le banche del mondo salito a 5,3 miliardi di euro a fine giugno per poi però riscendere a settembre a 5,2 milioni di euro, con un calo del 27,5% rispetto all’anno precedente.

Sebbene le maggiori istituzioni finanziarie mondiali siano riuscite a recuperare le perdite tra aprile e giugno, la loro ripresa si è fermata nel terzo trimestre dell’anno e ha toccato un nuovo minimo di 3,8 milioni di euro, con un calo del 28%. Se le banche statunitensi continuano la ripresa nel terzo trimestre, il mercato europeo è stato il più colpito.

Le banche statunitensi sono riuscite a mantenere quasi costante il TSR (Total shareholder return) nel terzo trimestre del 2020 ( anche se il loro market cap è rimasto comunque al di sotto dei valori del 2019). Wells Fargo ha assistito al più significativo crollo della capitalizzazione di mercato tra le prime tre banche statunitensi, con un calo del 55% YTD a 99,5 miliardi di dollari.

Le banche europee hanno registrato un calo dell’11,7% nel quarto trimestre. In particolare Banco Santander, Societe Generale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e HSBC sono state le più colpite, con il TSR in calo rispettivamente del 26,4%, 23,5%, 22,6% e 20,4%.

Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank e Agricultural Bank of China hanno registrato rispettivamente un calo del 13%, del 10% e dell’8% del market cap YTD.