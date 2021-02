Banche, dall’analisi dei social emerge una soddisfazione medio-bassa

Gli italiani sono stati per anni molto fedeli alla propria banca ma ultimamente qualcosa sta cambiando. Secondo l’ultimo rapporto sul settore bancario della società di consulenza Bain & Company emergono due aspetti principali. Il primo è che un italiano su tre è pronto a cambiare banca a causa del coronavirus , il secondo è che tra il 25% e il 51% dei prodotti bancari acquistati proviene da banche diverse da quella principale.

Andiamo a scoprire i perché di questi elementi attraverso i commenti lasciati dagli italiani sui social network.

Banche, il livello di gradimento degli italiani

Per capire i motivi dei cambiamenti evidenziati dall’indagine Bain & Company, Wall Street Italia, in collaborazione con T-Voice, ha misurato, grazie al Web Opinion Index, il livello di soddisfazione dei correntisti italiani verso il proprio istituto di credito attraverso i commenti pubblicati sui social network. Le analisi sono state condotte su più di 15.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “rapporto correntisti / banche” presenti nel web e sui principali social network per il periodo che va dal 25 gennaio al 7 febbraio 2021.

Dall’analisi di T-Voice emerge che il livello di soddisfazione è medio basso con un punteggio di +34,41 rispetto ad un livello di massimo gradimento posto a +100. L’indice varia da -100 a +100 e 0 rappresenta il valore soglia. Valori maggiori di zero indicano soddisfazione. Valori minori di zero indicano insoddisfazione.

Tutti i risultati sono presentati al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare quei testi che non contengono il tema di interesse.

Un risultato che dovrebbe essere considerato con attenzione da chi si occupa di gestire i risparmi degli italiani, anche alla luce della comparsa di nuovi operatori del mondo fintech – digitale che fanno proprio della customer care il loro cavallo di battaglia.

I temi più discussi sui social

Andando poi ad analizzare anche i Topic discovery, i temi di discussione sulla base dell’associazione delle parole, emergono i temi più dibattuti sui social network dagli italiani relativi al mondo delle banche.

Nell’ultima settimana spiccano quelli relativi al nuovo amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, e il nuovo conto digitale lanciato da Banca Mediolanum.

T-Voice si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di artificial intelligence supervisionati con l’obiettivo di offrire una panoramica precisa di opinioni e sentiment condivisi tramite web e social network.