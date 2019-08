Banche: 8 clienti su 10 accede al conto dal web e cellulare

E’ sempre più diffuso l’uso dell’online tra i clienti delle banche ed, in particolare, tra il pubblico più giovane che accede sempre più spesso ai propri conti su web e dallo smartphone. Per decisioni e operazioni particolarmente importanti però, come quelle su mutui e nuovi prodotti, si preferisce ancora il contatto umano e lo sportello tradizionale.

A fotografare le abitudini della nuova clientela bancaria, un’indagine dell’Abi condotta su un campione di cittadini che usano Internet e il Mobile Banking caratterizzato da una quota del 29% di millenials. Si tratta di un campione digitalmente evoluto: il 95% possiede uno smartphone (95%) e un PC portatile o un notebook (86%), circa il 66% un tablet, il 57% un PC fisso e il 56% una smart TV.

Dalla fotografia scattata dall’Abu emerge che quasi l’80% degli utenti accede giornalmente ad internet tramite smartphone e/o PC e il tempo medio giornaliero passato online è pari a 2 ore e 18 minuti.

Secondo la ricerca, l’88% degli utenti fa operazioni informative (saldo di conto corrente, lista movimenti cc, conto deposito, servizi di geolocalizzazione etc.), e o dispositive (bonifici e giroconti, ricariche del cellulare, pagamento bollette, F24, ricarica della carta di credito prepagata etc.) tramite PC; lo smartphone è utilizzato dal 76%, il tablet ha un peso nettamente inferiore pari al 30%.

L’uso di Internet Banking mediamente rimane predominante rispetto al Mobile Banking. Però lo smartphone in particolare si ritaglia uno spazio importante per specifiche operazioni come la prenotazione appuntamento in filiale e la ricarica cellulare, in cui si registra una leggera preferenza rispetto al PC.