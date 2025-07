Banca Widiba, 100 nuovi consulenti entro fine anno per spingere su crescita e Private

La rete di Banca Widiba cresce, e punta all’inserimento di ben 100 nuovi consulenti finanziari entro fine anno. Con il piano di recruiting, la società punta a consolidare la crescita e rafforzare il presidio sul segmento Private. Già 16 professionisti si sono uniti nei primi due mesi dell’anno, mentre il Roadshow “Il Futuro si costruisce Insieme” ha toccato 9 città italiane, confermando il forte impegno sul territorio. Innovazione, formazione e consulenza tailor-made sono le leve strategiche per attrarre talenti e servire al meglio una clientela sempre più evoluta.

Le mosse di Widiba

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota diffusa, Banca Widiba, del Gruppo Montepaschi, accelera lo sviluppo con un piano di recruiting di 100 nuovi banker entro la fine del 2025. L’obiettivo è attrarre i migliori professionisti sul mercato e sarà una leva fondamentale per la crescita del business.

I primi due mesi del 2025 hanno già visto il rafforzamento della rete di consulenza finanziaria con l’ingresso di 16 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. Di questi, sono 11 i Consulenti finanziari senior che contribuiranno a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della clientela, anche di quella con i maggiori patrimoni. La Banca si conferma attrattiva anche per le figure Junior, grazie ai percorsi di affiancamento e di formazione che contribuiranno a facilitare il processo del passaggio generazionale. In particolare, i nuovi professionisti rafforzano il presidio della Banca in Lazio, Lombardia, Campania e Toscana.

La crescita della raccolta

La capacità di attrarre nuovi consulenti finanziari, fin dai primi mesi del 2025, è anche il risultato del trend di crescita di Banca Widiba che nel 2024 ha raggiunto uno stock di raccolta complessiva pari a 11 mld di euro (+12% rispetto all’anno precedente). Banca Widiba ha un modello di business basato su innovazione e consulenza finanziaria che risulta efficace anche grazie all’offerta multi-brand ad architettura aperta che garantisce alla Rete di poter proporre le migliori soluzioni disponibili sul mercato, adatte al profilo di ciascun cliente.

Il posizionamento sul Private

Banca Widiba ha deciso di rafforzare il proprio posizionamento sul segmento Private, grazie a un nuovo modello di servizio dedicato che risponde alle esigenze più complesse della clientela di fascia alta con prodotti e servizi su misura, in sinergia con la divisione Wealth della Capogruppo Banca MPS. L’offerta di una consulenza patrimoniale esclusiva e tailor-made, pensata per la clientela private, si unisce alla forza dell’innovazione. La Banca ha, infatti, previsto investimenti importanti sulle nuove soluzioni all’avanguardia di Intelligenza Artificiale – come la piattaforma Widib(AI)ntelligence nata dall’accordo con iGenius – per migliorare il lavoro dei Consulenti finanziari e dei Private banker e offrire ai clienti servizi sempre più evoluti.

Le iniziative per i consulenti

La Banca, infine, ha organizzato un Roadshow sul territorio nazionale, “Il Futuro si costruisce Insieme”, partito il 12 febbraio a Milano e conclusosi il 24 a Palermo, che ha toccato 9 tappe, ciascuna per ogni Area Territoriale (Padova, Bologna, Ancona, Bari, Paestum, Roma, Firenze e Palermo).

Il roadshow è stata un’occasione per aggiornare Consulenti finanziari e Private Banker su risultati e iniziative che stanno contribuendo alla crescita dell’attività e per condividere gli ambiziosi obiettivi di crescita.