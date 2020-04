Banca Mediolanum: raccolta netta a marzo tocca 1,37 mld

Nonostante l’emergenza coronavirus nel mese di marzo la raccolta netta totale di Banca Mediolanum tocca i +1.370 milioni, mentre la Raccolta Netta in Risparmio Gestito si attesta a € +156 milioni. Così rende noto il gruppo guidato da Massimo Doris precisando che la raccolta netta in risparmio amministrato segna 1214 milioni.

Bene anche le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela che salgono nel mese a € 199 milioni. Segno più anche per quanto riguarda il business assicurativo della Protezione, con la Raccolta Premi che nel mese ammonta a € 8,3 milioni.

Il primo trimestre si è chiuso con 3,3 miliardi di euro di raccolta totale, grazie anche al mese di marzo che ha registrato una raccolta record di 1,4 miliardi.

I forti flussi nel risparmio amministrato hanno beneficiato della promozione appena conclusasi attraverso cui abbiamo offerto ai clienti in Italia il 2% lordo sulle nuove masse vincolate in conto corrente. Mi preme però sottolineare lo straordinario risultato di 404 milioni di raccolta netta gestita, in un contesto influenzato dalla drammaticità della pandemia e dal crollo dei mercati, a cui vanno aggiunti ulteriori 370 milioni di euro, attualmente in risparmio amministrato, destinati ai fondi azionari attraverso il servizio Double Chance. Il che in effetti porta l’impegno complessivo dei nostri clienti sul gestito a 774 milioni nel trimestre.