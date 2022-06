Banca Mediolanum, prosegue il trend positivo: raccolta netta di maggio a 600 milioni

Banca Mediolanum continua a far segnare numeri positivi in questa prima parte dell’anno. Il gruppo bancario milanese ha comunicato oggi che i risultati commerciali del mese di maggio 2022 si attestano a 968 milioni di euro.

In particolare, la raccolta netta totale messa a segno dalla rete di family banker si attesta a 600 milioni di euro (3,81 miliardi dall’inizio dell’anno, contro i 3,99 miliardi nello stesso periodo del 2021), raccolta netta in risparmio gestito pari a 390 milioni di euro (2,6 miliardi YTD, 2,8 miliardi un anno fa), nuovi finanziamenti erogati per 352 milioni di euro (1,5 miliardi YTD, stabili rispetto allo scorso anno) e premi polizze protezione per 16 milioni di euro (71 milioni YTD, 63 milioni nei primi cinque mesi del 2021).

Banca Mediolanum, il punto di Massimo Doris