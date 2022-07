Banca Mediolanum, primo semestre eccellente: superati i 4 miliardi di raccolta da gennaio

Il primo semestre di questo 2022 per Banca Mediolanum ha fatto registrare dei risultati eccellenti. Il bilancio complessivo è possibile tracciarlo dopo i numeri emersi a giugno. La raccolta netta dall’inizio dell’anno è stata pari a 4,34 miliardi (539 milioni solo nel mese scorso), come emerge dalla nota diffusa oggi dal Gruppo.

I numeri di giugno e maggio

In particolare, la raccolta netta totale messa a segno dalla rete di family banker si attesta a 539 milioni di euro, raccolta netta in risparmio gestito pari a 522 milioni di euro, nuovi finanziamenti erogati per 370 milioni di euro e premi polizze protezione per 16 milioni di euro.

Un trend positivo che prosegue sulla stessa linea dei risultati emersi a maggio, quando la raccolta netta totale messa a segno dalla rete si era attestata a 600 milioni di euro, la raccolta netta in risparmio gestito a 390 milioni di euro, i nuovi finanziamenti erogati a 352 milioni di euro (1,5 miliardi YTD, stabili rispetto allo scorso anno) e i premi polizze protezione a 16 milioni di euro.

Il commento di Doris