Banca Mediolanum, nel 2021 utile a 713 mln, masse a 108 miliardi

Banca Mediolanum ha approvato i risultati economici consolidati del gruppo al 31 dicembre 2021. Il conto economico si è chiuso con un utile netto pari a 713,1 milioni di euro, superiore del 64% rispetto al 2020, grazie alla crescita strutturale del business ricorrente e al contributo di tutte le linee di business.

Alla luce di questo risultato è prevista la distribuzione di un dividendo pari 0,35 euro per azione, pari a circa 258 milioni, composto da € 0,23 di saldo dividendo base e € 0,12 di dividendo speciale. Considerando l’acconto di € 0,23 distribuito a novembre 2021., il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2021 ammonta a € 0,58 per azione, per un totale di circa 427 milioni.

“Non potevamo celebrare in altro modo il 40esimo compleanno del Gruppo Mediolanum, se non con il miglior anno della nostra storia. Sono quindi estremamente soddisfatto dei risultati conseguiti, a cominciare dal patrimonio amministrato che ormai si è avvicinato ai 110 miliardi e all’utile di esercizio pari a 713 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto all’anno precedente.

Ci consente altresì di riconoscere un bonus straordinario di 2.000 euro a ciascun nostro collaboratore di tutte le società del Gruppo, italiane ed estere. Concludo con un pensiero a mio padre Ennio Doris che sarebbe stato infinitamente fiero dell’anno record appena archiviato e che io, insieme a tutte le persone di Banca Mediolanum, desidero dedicare a lui” ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum, l’attività dei family banker

Alla fine del 2021 il totale delle masse gestite e amministrate di Banca Mediolanum ha raggiunto 108,36 miliardi d euro, con un incremento del 16% rispetto al 31 dicembre 2020, grazie al contributo decisivo della raccolta netta totale e alla performance positiva dei mercati nel corso dell’anno.

Nel 2021 la raccolta netta totale è stata positiva per 9,18 miliardi, in crescita del 19%, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto i 6,66 miliardi, in aumento del 62% rispetto allo scorso anno.

Il numero dei family banker al 31 dicembre 2021 è pari a 5.762, anche grazie alla forte crescita in Spagna, mentre il totale dei clienti si attesta a 2.302.300, in aumento del 6% anno su anno, con 1.586.600 clienti bancari.