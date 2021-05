Banca Mediolanum, nei primi tre mesi utile a 133 mln (+85%). Boom per i ricavi ricorrenti

Banca Mediolanum ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con un utile netto pari a 133,4 milioni, in crescita dell’85% rispetto ai 72,2 milioni del primo trimestre del 2020, grazie al forte miglioramento di tutte le linee di ricavo, al controllo dei costi operativi e ai positivi effetti di mercato.

Secondo quanto evidenziato da una nota della società, la consistente raccolta netta in prodotti gestiti ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 342 milioni di euro, nuovo record storico per i ricavi da core business.

“Archiviamo un primo trimestre 2021 strepitoso. Anzitutto desidero sottolineare la performance economica con un utile netto di oltre 133 milioni di euro, in netto aumento rispetto all’anno scorso. Al di là dei positivi effetti di mercato, questo risultato è espressione della sostenibilità del business strutturale, attestato dal trend di incremento del margine operativo, in aumento del 26%.

E’ molto significativo poi l’incessante lavoro di efficientamento operativo, i cui esiti si leggono in una crescita dei costi decisamente inferiore rispetto a quella dei ricavi. Evidenzio infine che siamo ormai prossimi al rilevante traguardo dei 100 miliardi di masse in gestione e che la nostra capacità patrimoniale si mantiene stabilmente oltre il 20%, nonostante l’importante monte dividendi che siamo pronti a distribuire. Questo trimestre boom – conclude Massimo Doris – non va peraltro letto di per sé, ma si inserisce in un percorso di crescita continua di una azienda in piena salute” ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum