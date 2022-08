Banca Mediolanum, la raccolta netta supera i 740 milioni di euro

Utile netto a 237,9 milioni di euro per Banca Mediolanum nel primo semestre del 2022 e raccolta netta relativa al mese di luglio pari a 745 milioni di euro. Ma andiamo ai risultati.

I risultati semestrali di Banca Mediolanum

Il margine operativo è pari a 307,5 milioni, superiore del 25% allo stesso periodo del 2021 e record semestrale assoluto, mentre l’utile netto si è attestato a 237,9 milioni, in contrazione rispetto ai 268,7 milioni del primo semestre dello scorso anno, unicamente a causa del titolo Nexi detenuto nel portafoglio valutato al fair value. La raccolta netta in prodotti gestiti ha in parte mitigato il calo delle masse dovuto all’andamento dei mercati e ha contribuito a portare le commissioni ricorrenti a 734,7 milioni, in crescita del 5% rispetto al 30 giugno 2021.

Il margine da interessi, pari a 163,8 milioni, risulta in aumento del 26%, grazie alla continua crescita del portafoglio crediti alla clientela e all’ordinaria attività di tesoreria in un contesto di tassi di interesse più favorevole rispetto allo scorso anno. Il totale del patrimonio amministrato, si legge nella nota, si è attestato a 100,8 miliardi, in calo del 7% rispetto al 31 dicembre 2021 e dell’1% rispetto al 30 giugno scorso, influenzato dalla discesa dei mercati finanziari in tutto il primo semestre 2022. Gli impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 15,4 miliardi, in crescita del 7% rispetto al 31 dicembre 2021 e del 16% anno su anno, grazie anche al contributo di Prexta nel mercato della cessione del quinto dello stipendio e dei prestiti personali pari a 1,5 miliardi. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo rimane estremamente contenuta ed è infatti pari allo 0,72%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2022 conferma l’assoluta solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 21,1%.

Banca Mediolanum sta inoltre predisponendo la costituzione di un programma di emissioni di titoli Euro Medium-Term Note per far fronte ai futuri requisiti regolamentari. I volumi commerciali ammontano a 6,34 miliardi, in leggero calo rispetto ai 6,65 dello scorso anno nonostante il mutato e sfavorevole contesto macroeconomico di questi mesi. In particolare, la raccolta netta totale è stata positiva per 4,34 miliardi, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 3,12 miliardi, contro i 3,30 miliardi del primo semestre 2021.

I crediti erogati nel corso del periodo ammontano a 1,91 miliardi, in linea con quanto erogato nell’anno precedente, mentre i premi assicurativi delle polizze protezione, inoltre, hanno registrato un aumento del 14%, raggiungendo € 87,5 milioni. Il numero dei family banker al 30 giugno 2022 è pari a 5.947 in aumento del 3% rispetto alla fine dello scorso anno, grazie ai consistenti inserimenti in organico sia in Italia sia in Spagna, mentre il totale dei clienti si attesta a 2.352.000, in aumento del 2% rispetto alla fine del 2021. Il ceo Massimo Doris ha commentato: