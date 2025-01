Banca Mediolanum, cresce la rete tra riorganizzazione e 383 nuovi ingressi nel 2024

Banca Mediolanum avvia il 2025 con una significativa riorganizzazione della struttura commerciale territoriale, nominando tre nuovi regional manager: Stefano Benedetti, Walter Marongiu e Amedeo Gasbarro. La riorganizzazione coincide con un anno di forte espansione della rete, che nel 2024 ha visto l’ingresso di 383 nuovi professionisti, di cui oltre la metà under 30, tra Family Banker, Banker Consultant e Family Protection Specialist. Un segnale chiaro della volontà dell’istituto di investire sulla crescita e sul ricambio generazionale, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza e garantire un servizio sempre più qualificato ai risparmiatori italiani.

La strategia di Mediolanum

In particolare, il nuovo anno inizia per Banca Mediolanum con una riorganizzazione della propria struttura commerciale territoriale. Nello specifico sono stati nominati tre nuovi regional manager, a diretto riporto di Stefano Volpato, direttore commerciale dell’istituto. Inoltre, è stata rivista la suddivisione delle macroaree regionali. I tre nuovi responsabili commerciali sono Stefano Benedetti, collaboratore diretto di Costante Turchi, Walter Marongiu, collaboratore diretto di Claudio Gilioli e Amedeo Gasbarro, collaboratore diretto di Nicola Vallardi.

Partendo da Nord Ovest, ecco l’elenco dei nuovi regional manager e le rispettive macroaree di competenza:

Il successo è del team

Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, ha così commentato: “Un grande leader non si limita a gestire ciò che gli viene affidato, ma si impegna con visione e determinazione a renderlo migliore. È questa la vera essenza della responsabilità manageriale: trasformare il presente in un trampolino verso un futuro più prospero e sostenibile. Il nostro obiettivo, come squadra, è quello di trasmettere fiducia e costruire insieme un domani di benessere finanziario per i risparmiatori italiani. A Stefano e Amedeo, che affrontano la loro prima sfida alla guida di un’area commerciale, auguro di trasformare questa opportunità in un risultato straordinario che lasci il segno nella storia della nostra azienda. Non saranno soli in questo viaggio: tutta la nostra organizzazione sarà al loro fianco con supporto e piena fiducia. Perché il successo del singolo diventi il successo di tutti e si possa scrivere insieme un nuovo capitolo di eccellenza”.

Obiettivo crescita per il 2025

La riorganizzazione del 2025 sugella un ottimo anno per la crescita della squadra di Family Banker di Banca Mediolanum. Nel 2024 sono stati inseriti 383 nuovi professionisti, di cui circa il 53% ha meno di 30 anni. Nello specifico sono entrati 168 nuovi Family Banker, 201 Banker Consultant e 14 Family Protection Specialist. I Banker Consultant sono dei brillanti neolaureati, under 30, inseriti nel Programma Next, un progetto nato nel 2021 per avviare profili junior alla professione della consulenza finan- ziaria. Si compone di due fasi: una formativa, con la frequenza di un Executive Master semestrale in Banking Consulting organizzato da Mediolanum Corporate University, che si conclude con il superamento dell’esame OCF e poi una fase di affiancamento sul campo a diretto riporto di un private banker o wealth advisor abbinato. I Family Protection Specialists sono Family Banker, con una specifica preparazione assicurativa, che affiancano altri Family Banker, a cui sono stati abbinanti, nell’affrontare con i clienti dei loro colleghi temi delicati e strategici come la tutela assicurativa. Tornando ai 383 neoinseriti nel 2024, 133 sono le professioniste donne, ovvero il 35% del totale.