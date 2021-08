Banca Mediolanum: accelera raccolta netta a luglio (+ 803 milioni)

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum ha spiegato:

“Prosegue con slancio l’ottimo andamento dei risultati commerciali. A luglio vediamo ancora una volta una raccolta netta fortissima, oltre 800 milioni di euro, caratterizzata dal consueto mix di grande qualità che vede i clienti prediligere le nostre soluzioni di risparmio gestito. La raccolta in fondi e polizze unit-linked, con flussi positivi per 588 milioni, ci consente di sfiorare i 4 miliardi di euro da inizio anno rispetto ai 3,7 dell’intero 2020: è il frutto del grande lavoro svolto in questi mesi per incrementare la quota di portafoglio dei già clienti e per potenziare l’acquisizione, con 105.000 nuovi clienti bancari da inizio anno, che hanno scelto la completezza del nostro modello. Proprio in quest’ottica prosegue a buon ritmo anche la raccolta di polizze protezione, che vede i premi crescere del 28% con 93 milioni di euro da inizio anno”.