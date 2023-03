Banca Generali, solida crescita nella raccolta netta a febbraio

Banca Generali ha confermato una solida crescita nei volumi in linea con il mese precedente. La raccolta netta totale a febbraio si è attestata infatti a € 442 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre € 859 milioni.

Il mix di prodotto ha mostrato una dinamica favorevole per le nuove linee di investimento in fondi e contenitori finanziari (complessivamente € 185 milioni nel mese e € 259 milioni da inizio anno) che consentono di gestire in modo dinamico la liquidità e sfruttare le opportunità offerte da mercati obbligazionari e azionari in modo diversificato.

Nel mese i nuovi flussi in consulenza evoluta si sono attestati a €134 milioni (€188 milioni da inizio anno), trainati dalla consulenza sui conti amministrati (€280 milioni i nuovi flussi da inizio anno). I risultati sono stati resi noti dall’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, il quale ha commentato:

“Un risultato solido in un mese caratterizzato da volatilità e prudenza sui mercati per le aspettative di nuovi interventi dalle banche centrali. La nostra forza nei servizi di investimento, advisory evoluta e gestioni patrimoniali, continua ad emergere dai flussi confermando la qualità dei nostri banker e della nostra rosa di soluzioni ad alto valore aggiunto”.

La banca sta riscuotendo sempre più successo nei servizi di investimento e consulenza, come dimostrano i flussi netti complessivi dei servizi d’investimento derivanti da gestioni di portafoglio e consulenza a cui è abbinato il pagamento di una fee, che ammontano a € 203 milioni (€ 269 milioni da inizio anno) a dimostrazione della crescente richiesta di servizi professionali e consulenziali da parte della clientela.

La raccolta assicurativa riflette l’attesa per il lancio di una rinnovata offerta di soluzioni assicurative avvenuta a fine febbraio. Inoltre, i flussi in conti amministrati (AuC) sono stati molto sostenuti (€996 milioni nel mese, €1,5 miliardi da inizio anno) per le nuove emissioni del periodo e il positivo riscontro ai servizi di advisory lanciati. Il ceo ha anche evidenziato il ritorno di posizioni sul gestito nei fondi, mentre sugli investimenti assicurativi l’attenzione dei colleghi di rete a febbraio era in attesa delle nuove iniziative in rampa di lancio dalla fine del mese.