Banca Generali: raccolta netta supera 5,1 miliardi nel 2019

Raccolta netta a 614 milioni di euro a dicembre 2019 per Banca Generali che porta così il totale nel 2019 ad oltre 5,1 miliardi di euro. Così il gruppo guidato da Gian Maria Mossa che conferma la ripresa della domanda di soluzioni gestite avviata nella seconda metà dell’anno con €388 milioni nel mese e €2,8 miliardi nell’intero anno.

Il prodotto di maggior successo nel mese e nell’anno è la nuova SICAV di Casa, LUX IM, che tocca i 2,130 miliardi di euro e i 216 milioni sono a dicembre. Nell’ambito del gestito si segnala poi la raccolta di €89 milioni per i contenitori finanziari che premia il potenziamento e la diversificazione delle linee di investimento operata nell’anno.

Complessivamente, la piattaforma lussemburghese e le gestioni patrimoniali, BG Solution, hanno generato nell’anno una performance media ponderata del 9,5%, con le gestioni all’8,4% e le SICAV retail al 10,5%.

Positivo il trend dei contenitori assicurativi ibridi, BG Stile Libero, con 82 milioni di nuovi flussi nel mese (€544m da inizio anno) confermando la crescita dei mesi recenti. A completare i flussi positivi del mese, si legge nella nota, anche i €247 milioni di nuova liquidità acquisita nei conti correnti (€1.6 miliardi da inizio anno), che verranno opportunamente riqualificati nel corso dei prossimi mesi in presenza delle migliori opportunità.

Infine, in merito allo sviluppo della Consulenza Evoluta (Advisory) questa ha raggiunto a fine anno i €4,7 miliardi (€100 milioni nel mese e €2,4 miliardi da inizio anno).

L’Amministratore delegato Gian Maria Mossa, ha poi chiarito:

“L’accelerazione di dicembre corona un altro anno di forte crescita per la nostra realtà che si dimostra ancora una volta un punto di riferimento nel mondo delle reti per capacità di sviluppo, qualità e quantità dei risultati. La versatilità della nostra offerta e le competenze dei nostri banker continuano a spingere i nuovi flussi, specie nel segmento private, dove vengono particolarmente apprezzati le personalizzazioni degli investimenti e l’assenza di conflitti di interesse nelle soluzioni per la protezione patrimoniale.

In un momento in cui il risparmio continua ad essere ostaggio della liquidità la nostra consulenza evoluta cresce ad un ritmo superiore alle nostre previsioni; di questo e della crescita endogena dei flussi trainati dalla nostra struttura esistente siamo molto soddisfatti. L’innovazione nei prodotti e l’impegno rivolto ad uno sviluppo sostenibile sono elementi distintivi riconosciuti dalla domanda, che resta forte, e per questo siamo molto fiduciosi sulle prospettive per questo inizio 2020”.