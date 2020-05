Banca Generali: confermata crescita nel contesto di pandemia da Covid-19

Utile netto di 79,1 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto all’esercizio precedente per Banca Generali che archivia così la sua migliore partenza d’esercizio dal 2015 e la seconda migliore di sempre nella storia della banca.

Il risultato, si legge nella nota, ha beneficiato del positivo andamento dei mercati finanziari a gennaio e febbraio, mentre nelle settimane successive ha risentito del repentino cambiamento delle condizioni economiche e volatilità dei mercati. Il cda della banca ha così alzato il velo sui conti relativi al primo trimestre del 2020, un contesto senza precedenti a livello mondiale per la diffusione della pandemia da Covid-19.

Raccolta netta pari a 1,5 miliardi

Il margine di intermediazione, rende noto la Banca, è salito a 168,8 milioni (+26%). Il margine finanziario del periodo ha beneficiato dell’incremento del margine d’interesse (€20,2 milioni, +27,5%) principalmente per il forte incremento degli attivi fruttiferi (€11,5 miliardi, +25%) e la maggiore efficienza nella gestione della liquidità disponibile. Le masse totali a fine periodo si sono attestate a 65,2 miliardi in crescita rispetto ai 61,1 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno, ma in riduzione rispetto ai €69 miliardi di fine 2019.

La componente gestita e assicurativa si è attestata complessivamente a 46,6 miliardi rappresentando il 71% delle masse totali (73% a fine anno), ma con la ripresa di aprile il livello si è già riportato al 72% delle masse. A fine trimestre le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) si attestavano a 4,6 miliardi (€3 miliardi il valore al primo trimestre 2019), e ad aprile sono ulteriormente cresciute a 4,8 miliardi. La raccolta netta nel primo trimestre 2020 è stata pari a 1,5 miliardi e ad aprile la raccolta è ulteriormente aumentata di 408 milioni per un totale che da inizio anno supera 1,9 miliardi.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: