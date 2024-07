Banca Generali: a giugno raccolta netta di 697 milioni

Uno dei migliori mesi del 2024 quello di giugno per Banca Generali che ha realizzato una raccolta netta di 697 milioni (+32% a/a) portando il totale cumulato da inizio anno ad oltre €3,6 miliardi (+11% a/a). Così l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato:

“Uno dei migliori mesi del 2024 che ci proietta al giro di boa del semestre con una crescita a doppia cifra rispetto al già solido risultato dello stesso periodo dell’anno scorso. La versatilità e la qualità della nostra offerta rispondono al meglio agli obiettivi di diversificazione, con i servizi di investimento evoluto che superano 1,2 miliardi. Prosegue inoltre la normalizzazione nel mondo dei fondi a la carte, con un ribilanciamento tra fondi di terzi e fondi di casa, guidato dal crescente interesse per la nuova gamma lussemburghese. Sul fronte rete, stiamo crescendo sia con inserimenti di elevato standing, sia con il crescente coinvolgimento di giovani talenti. La determinazione e la motivazione dai colleghi di rete, forti della recente riorganizzazione e della continua innovazione negli strumenti, e la consistenza della domanda dai clienti ci fanno guardare con fiducia e ottimismo allo sviluppo per i prossimi mesi”.

Banca Generali: raccolta gestita a 261 milioni

Andando nel dettaglio, la domanda di prodotti e servizi di investimento gestiti (Asset under Investments) si conferma in decisa crescita con flussi per 261 milioni nel mese per un totale di €1.4 miliardi (+126% a/a) nel semestre. A livello di composizione, i contenitori finanziari si confermano il prodotto di punta con flussi per €102 milioni nel mese (€717 milioni da inizio anno, +102% a/a).

Altrettanto importante, si legge nella nota, il risultato dei fondi di casa con €83 milioni di nuova raccolta nel mese (€430 milioni da inizio anno, +42% a/a), a cui si è accompagnato un miglioramento anche della raccolta in fondi di terzi. Complessivamente i prodotti di casa hanno raccolto €1.147 milioni da inizio anno (+74% a/a). Continua infine il processo di normalizzazione della raccolta nell’assicurativo.

La raccolta in servizi di consulenza evoluta su amministrato si conferma solida con €136 milioni nel mese (€567 milioni da inizio anno).

Per quanto attiene gli altri attivi, la raccolta netta è stata pari a 436 milioni (€2,2 miliardi da inizio anno, -17% a/a) con un progressivo ridimensionamento dei flussi nei conti amministrati (€1,95 miliardi da inizio anno, -51% a/a) e un saldo netto positivo della liquidità a €243 milioni da inizio anno (a fronte dei deflussi per €1,3 miliardi nell’esercizio precedente).