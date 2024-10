Poste Italiane a caccia di consulenti finanziari

Poste Italiane è a caccia di consulenti finanziari. Le nuove figure saranno responsabili della promozione e vendita diretta di prodotti finanziari e assicurativi, nonché della consulenza personalizzata per la gestione dei risparmi e degli investimenti dei clienti. L’offerta prevede l’inserimento con contratto full time e tipologia differenziata sulla base dell’esperienza maturata.

Chi può candidarsi?

Possono candidarsi laureati e laureandi, sia in possesso di una laurea triennale che magistrale, con preferenza verso coloro che hanno studiato discipline economico-giuridiche. I candidati ideali devono possedere avere una buona conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti ad essi correlati, oltre a competenze relative alle normative vigenti, come la direttiva MIFID II per la consulenza sugli investimenti e la direttiva IDD per la distribuzione di prodotti assicurativi.

Le sedi di lavoro

Le posizioni aperte sono disponibili nelle seguenti province: Alessandria, Ancona, Aosta, Avellino, Belluno, Bergamo, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Imperia, Isernia, La Spezia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pordenone, Potenza, Rovigo, Savona, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona e Vicenza.

Formazione e crescita professionale

Poste Italiane offre ai nuovi assunti un programma di formazione dedicato attraverso la Corporate University dell’azienda. Questo percorso formativo è progettato per dotare i consulenti delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato finanziario e garantire un servizio di alta qualità. Inoltre, i consulenti avranno l’opportunità di gestire e ampliare un portafoglio clienti già esistente.

Come candidarsi

Per partecipare al processo di selezione, gli interessati devono inviare la propria candidatura online entro il 27 ottobre 2024 attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione “Lavora con noi”, dove è possibile compilare un modulo con i propri dati personali e caricare il curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei saranno contattati via email per partecipare a un Virtual Recruiting Day, un evento online dedicato alla presentazione dell’azienda e delle opportunità professionali disponibili.

Iter selettivo

Il processo di selezione prevede diverse fasi, tra cui colloqui individuali e valutazioni delle competenze relazionali e tecniche. È importante che i candidati si preparino adeguatamente per dimostrare non solo le loro competenze professionali ma anche la loro attitudine al lavoro in team e alla gestione delle relazioni con i clienti.