ING Italia, accordo con Pictet AM: 100 nuovi fondi tematici per i clienti

ING Italia rafforza la propria offerta di soluzioni d’investimento grazie a un importante accordo siglato con Pictet AM. Una collaborazione che offrirà ai clienti della banca olandese l’accesso a circa 100 nuovi fondi, con un focus sulle strategie azionarie tematiche del gruppo svizzero. L’obiettivo è consentire agli investitori di diversificare i propri portafogli e cogliere le opportunità di megatrend come sostenibilità, innovazione e transizione green, temi chiave destinati a plasmare l’economia del futuro.

La strategia della banca orange

ING Italia ha siglato un accordo di collaborazione con la società di asset management del Gruppo Pictet, per ampliare ulteriormente la propria gamma di soluzioni ad oggi disponibile. Sono circa 100 i fondi di Pictet AM che andranno ad arricchire le strategie d’investimento della banca digitale: si prospettano quindi nuove e interessanti opportunità per quanti investono i propri risparmi con ING Italia.

I vantaggi per i clienti ING

In particolare, i clienti di ING, in autonomia o tramite il supporto di un consulente dedicato, potranno inserire nei loro portafogli le strategie azionarie tematiche distintive di Pictet AM, ambito in cui il Gruppo svizzero è pioniere. Questo permetterà agli investitori di diversificare i propri investimenti, rispetto alle strategie azionarie regionali e globali tradizionali, e di cogliere le interessanti opportunità offerte dai così detti megatrend, quelle forze secolari di cambiamento capaci di plasmare l’economia e la società negli anni a venire. Inoltre, coloro che sottoscriveranno un PAC di Pictet AM entro il 2024, attraverso ING, beneficeranno di una polizza assicurativa sullo stesso PAC senza costi aggiuntivi.

L’importanza dei tematici

Matteo Pomoni, Head of Investments & Wealth di ING Italia ha commentato: “I fondi tematici di Pictet AM, che investono su temi già oggi cruciali e che saranno in futuro sempre più rilevanti e impattanti sulla vita delle persone, quali sostenibilità e transizione green, tecnologia e innovazione, salute e longevità, rappresentano un’ulteriore opportunità per i nostri clienti, che possono contare ora su più di 600 fondi delle migliori case di investimento. L’accordo con Pictet AM, di cui siamo orgogliosi, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della nostra strategia dedicata agli investimenti, che fa leva su trasparenza e personalizzazione dell’offerta, un servizio di consulenza dedicato per ogni singolo cliente e una customer experience sempre più accessibile, semplice e digitale.”

Il valore dell’esperienza Pictet