“Il valore della consulenza”, prosegue il tour a Bari e Treviso questa settimana

Grande successo e sold out nella tappa di Torino, un po’ più fredda l’accoglienza che ci ha riservato Verona (tra sciopero e maltempo), ma prosegue senza soste e intoppi il nostro tour su e giù per lo stivale italico. Domani “Il valore della consulenza – Roadshow” farà tappa alla Camera di Commercio di Bari, poi giovedì sarà il turno di Treviso e infine a chiudere questo ciclo educational così importante sarà Pescara il 19 novembre. Iscrivetevi cliccando qui per partecipare.

Il format de “Il Valore della Consulenza: Roadshow”

Restando fedele al formato delle edizioni milanesi, il Roadshow si svilupperà con due tavole rotonde per ogni tappa moderate dal direttore Leopoldo Gasbarro, dove reti e sponsor avranno l’opportunità di confrontarsi sui temi più rilevanti della consulenza finanziaria.

I protagonisti del roadshow

Il Roadshow vedrà la partecipazione di prestigiosi operatori del settore come Banca Mediolanum, Fabi, Fineco, e la collaborazione di importanti partner finanziari come Barclays, Bnp Paribas, Kepler Cheuvreux, Pimco e Unicredit.

I prossimi appuntamenti

Dopo essere già passato da Torino e Verona settimana scorsa, il tour dedicato alla consulenza finanziaria si articolerà in ulteriori tre tappe, con ora d’inizio fissata sempre alle 18:

Bari: 22 ottobre, presso la Camera di Commercio di Bari

Treviso: 24 ottobre, presso il BRH Hotel

Pescara: 19 novembre, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo

EVENTO SU REGISTRAZIONE

DEDICATO A INVESTITORI PROFESSIONALI