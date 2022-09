Banca Generali e Marco Montemagno insieme sui social con l’educazione finanziaria

Alla vigilia del mese dell’educazione finanziaria, Banca Generali ha lanciato un innovativo progetto educational che coinvolge uno dei volti più celebri di Youtube come Marco Montemagno.

L’iniziativa, dal nome Edufin 3.0, punta ad un pubblico trasversale che comprenda sia le nuove generazioni che quelle più mature. Il format di Edufin 3.0 ricalcherà il tradizionale “4 chiacchiere con…” che caratterizza i noti video di Marco Montemagno: un’ora di chiacchierata informale in compagnia di esperti internazionali per ciascun argomento di educazione finanziaria.

Il progetto si svilupperà con una durata iniziale di 1 anno attraverso 52 puntate. I video saranno pubblicati sul canale YouTube di Marco Montemagno e declinati sotto forma di podcast che saranno resi disponibili sulla piattaforma di Spotify. Per ciascun argomento, inoltre, saranno sviluppate pillole ad hoc che saranno caricate sui profili di Marco Montemagno su Facebook, Twitter e LinkedIn.

La diffusione di clip su Instagram e TikTok rappresenterà infine una chiave per ingaggiare anche un pubblico di utenti rientranti in una fascia d’età più giovane, così da avvicinare a questa materia anche quelli che saranno i risparmiatori del futuro.

I temi al centro del palinsesto editoriale saranno sviluppati con cadenza settimanale e copriranno tutti i principali argomenti di educazione finanziaria, da quelli tradizionali fino alle novità portate al settore del risparmio dalle criptovalute alla blockchain passando per il Metaverso.

All’interno di Edufin3.0 saranno presenti anche sportivi, attori, personaggi dello spettacolo ed educatori per offrire un’ulteriore dimensione e spunti di riflessione da parte di persone esterne al mondo della finanza e degli investimenti.

I partner di Marco Montemagno

All’interno dei progetti Edufin3.0, Banca Generali e Marco Montemagno potranno contare sulla presenza di quattro partner finanziari. In particolare Pictet AM e Vontobel AM metteranno a disposizione la loro esperienza nel mondo dei mercati azionari e degli strumenti di investimento. Inoltre, la presenza di Conio e Algorand forniranno una suggestiva view dedicata ai trend che caratterizzano il mondo delle monete digitali e della blockchain.

Infine, la presenza di Meta offrirà spunti per disegnare i trend futuri del risparmio in contesti innovativi e affascinanti come il metaverso.