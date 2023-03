La Fed alzerà i tassi di altri 25 punti base oggi, nonostante le crisi delle banche delle ultime settimane. Ne è convinta Marion Balestier, gestore dei fondi Ofi Precious Metals e Ofi Energy Strategic Metals di Ofi Invest AM, due comparti di Ofi Invest AM, intervistata in esclusiva da “Wall Street Italia”. Balestier sottolinea:

“L’inflazione è davvero lontana dall’obiettivo. Riteniamo che l’inflazione non tornerà in modo duraturo al suo obiettivo di lungo termine (2% negli Stati Uniti)“.

Fed, Bce e inflazione

Fermo restando che l’inflazione diminuirà, ma non tornerà ai livelli pre-Covid. Secondo Balestier, la Fed e le altre banche centrali dovrebbero rivedere gli obiettivi di inflazione, ma possono lasciare che gli obiettivi di inflazione siano superiori per qualche anno, ma prima che l’aumento dei prezzi si stabilizzi. A suo avviso, “anche la transizione energetica sarà inflazionistica. Creerà una domanda massiccia di metalli necessari per la transizione verso la produzione di energia rinnovabile e auto elettriche. La domanda è in aumento e accelererà. C’è un’offerta insufficiente, la situazione non è reversibile in tempi brevi. I prezzi sono così destinati a salire, alimentando l’inflazione”. Quest’ultima sarà alimentata anche dai rischi geopolitici. In generale, i rischi sui mercati sono alti e la politica monetaria sta sortendo effetto sull’economia e sulle banche. Ecco perché l’oro sta salendo e le banche stanno facendo incetta del metallo giallo.

La corsa all’oro

I metalli preziosi hanno vissuto tempi duri nel 2022. Il tasso d’interesse reale è aumentato a causa dell’inflazione, che ha superato gli obiettivi delle banche centrali. Le banche centrali hanno poi iniziato ad aumentare radicalmente i tassi. Parallelamente, le aspettative di inflazione sono rimaste stabili rispetto all’aumento dell’inflazione.

Nel frattempo, l’oro ha resistito bene all’incremento dei tassi d’interesse reali. Nel 2022 le banche centrali hanno acquistato la maggior quantità di oro dal 1967, superando gli acquisti del 2018. Secondo Ofi Invest, l’oro nel 2023 supererà i 2 mila dollari l’oncia e supererà il record dei 2.070 dollari l’oncia, raggiunto durante la crisi del Covid. “Ciò dimostra una forte tendenza alla diversificazione dietro l’investimento in asset alternativi. Inoltre, le banche centrali fanno meno affidamento sui dollari e vogliono investire in qualcosa che non sia un debito, quindi non c’è il rischio di andare in bancarotta. Le banche centrali che comprano oro stanno mandando un messaggio agli investitori in tal senso. Non a caso, la domanda di oro è guidata principalmente da banche centrali e investitori”, ha chiosato Balestier.

Balestier non si ritrova nella definizione delle criptovalute come “oro digitale”. “Sono entrambi asset alternativi. Ma le criptovalute non sono l’oro digitale, poiché il loro comportamento sul mercato è ben diverso, anche in termini di volatilità. Chi si aspetta che siano simili, rischia di restare molto deluso”.

Chi è Ofi Invest AM

Ofi Invest AM è il risultato della fusione del settembre 2022 Aviva Investors France, Aviva Investors Real Estate France, Aéma Reim e il gruppo Ofi. Ofi Invest AM oggi è il quinto asset manager in Francia, con 160 miliardi di asset in gestione e oltre 600 dipendenti (dati a fine dicembre 2022). La maggior parte degli asset (65%) sono investiti in fondi obbligazionari, seguito da bilanciati, azioni e monetari.

Ofi Invest AM è presente in Italia da 4 anni e operativo in 5 paesi dell’Ue. La società investe nei mercati quotati e nei private asset. La società vanta un lungo track record nella clientela istituzionale, poi ha deciso di coprire anche quella retail, ha spiegato a “Wall Street Italia” Christope Mallet, responsabile dello sviluppo internazionale di Ofi Invest Asset Management.

In Italia per ora la società è presente solo con clienti wholesale, del private banking, istituzionali e fondi pensione. Ofi ha un lungo track record nei prodotti SRI e ha lanciato prodotti su commodity basati sui metalli; recentemente ha lanciato un fondo in metalli preziosi; un fondo in metalli energetici, per aiutare la transizione energetica.