Baby boomer alla prova risparmi: come farli crescere in vista della pensione

Tempi magri per i baby boomer. Quasi il 40% degli adulti over 55enni ha meno di 50.000 dollari di risparmi per la pensione e circa un terzo ha meno di 10.000 dollari. Alcuni boomers sono fortunati ad avere un lavoro mentre sono in pensione, mentre chi invece non ha quella fonte di reddito o qualsiasi risparmio da parte, dovrà “accontentarsi” dell’assegno previdenziale mensile o magari farsi aiutare dai figli.

Un futuro non certo roseo ma la buona notizia è che ci sono azioni che si possono fare ora per aumentare i propri risparmi per la pensione e recuperare il ritardo. Un post apparso su Gobankingrates.com, elenca i consigli degli esperti per recuperare risparmi in vista della pensione.

Il futuro è oscuro e molte persone trovano difficile entusiasmarsi quando si tratta di risparmiare per la pensione, come ha detto Joe Sicchitano, responsabile della pianificazione patrimoniale di SunTrust Bank. È facile ritardare l’accantonamento di denaro oggi quando non si ha un quadro chiaro di come se ne beneficerà lungo la strada.

Focalizza un’immagine del pensionamento che vorresti

La prima cosa è cercare di capire cosa si vuole in pensione. Non fare affidamento solo su una regola empirica su quanti soldi hai bisogno di mettere da parte poiché è difficile investire emotivamente in un numero, ha detto Sicchitano.

Invece, immagina il tuo stile di vita da pensionato, il posto migliore per te per ritirarti e poi trova un’immagine reale che lo rappresenti. Metti l’immagine nel tuo portafoglio, nella custodia della carta di credito o da qualche altra parte dove sarà un promemoria costante che ti ricorda che più soldi spendi oggi, più difficile sarà realizzare la tua visione della pensione domani. “Il punto di tutto ciò è portare il futuro nel presente per prendere decisioni migliori oggi”, ha detto Sicchitano.

Rafforza il risparmio con l’automazione

Una volta trovata la motivazione per risparmiare, falla diventare un’abitudine. Non fare affidamento solo sulle buone intenzioni, perché la vita è piena di impegni ed è difficile mantenere la concentrazione, ha detto Sicchitano. Per rafforzare l’abitudine al risparmio, è necessario automatizzarla, ha detto.

Programmate trasferimenti automatici dal vostro conto corrente il giorno di paga in modo da finanziare un conto di pensionamento prima di poter spendere i soldi continua l’esperta.

“Se ricevi un aumento, mettilo in banca”, ha detto Sicchitano. “Prendi qualunque sia la differenza del tuo aumento e inseriscila in un conto di risparmio o di investimento”.

Imposta un promemoria sul tuo smartphone o scrivi una nota per ricordati ora di automatizzare i tuoi risparmi.

Trova spazio nel tuo budget per risparmiare di più

Non puoi mettere di più nei risparmi per la pensione se non controlli le spese. “Trovare spazio nel tuo budget è la chiave”, ha detto Sicchitano. Secondo un sondaggio di GOBankingRates del 2017, il 55% degli americani spende la maggior parte dei propri soldi in svaghi, come fast food, alcol, tabacco e attività ludiche. Le spese opzionali sono quelle in cui si può avere maggior controllo. Quando si riduce la spesa per tali acquisti, si può migliorare la propria salute e accumulare più denaro da mettere da parte nei risparmi per la pensione.

Elimina il debito al più presto

Si dovrebbe anche affrontare il tema del debito pendente prima della pensione. Certo non è facile sbarazzarsi delle rate in corso ma se occorre maggiore motivazione, si può pensare a quanto crescerebbe il proprio denaro se venisse messo da parte per la pensione invece di spenderlo. Sicchitano ha creato un foglio di calcolo per un cliente per mostrargli che i 1.000 dollari che voleva spendere per una nuova TV sarebbero cresciuti a 3.500 dollari al momento del pensionamento se li avesse investiti. “All’improvviso, quella TV non sembra più così bella”, ha detto Sicchitano.

Hai bisogno di una motivazione in più per risparmiare? Rendete pubblico il vostro obiettivo di risparmio, ha detto Sicchitano. Non devi annunciare al mondo che stai cercando di risparmiare una certa somma. Ma se sfidate alcuni amici o membri della famiglia a vedere chi riesce a mettere via più soldi ogni mese, la competizione potrebbe motivarvi a risparmiare di più per la pensione. In altre parole, aggiungete un po’ di divertimento al compito altrimenti noioso di mettere da parte i soldi per il futuro.

“Risparmiare è come mangiare cavoletti di Bruxelles”, ha detto Sicchitano. “Anche i cavoletti di Bruxelles sono deliziosi se ricoperti di burro e pancetta”.

Ridimensionarsi prima di andare in pensione

Non aspettare di trasferirti in una casa più piccola durante la pensione. Naturalmente, vendere la propria casa non è il modo più semplice per recuperare risparmi, ma può avere un grande impatto sull’importo che si mette da parte nei prossimi anni. Si potrebbe anche scoprire che la vita in realtà diventa più semplice dopo il trasloco.

Limita l’impatto delle tasse sui risparmi per la pensione

Un altro modo per recuperare i risparmi del pensionamento è quello di distribuire il tuo denaro su diversi tipi di conti per ridurre l’impatto delle tasse quando lo ritiri.

Ritarda il tuo pensionamento

Alcuni boomers scopriranno che non hanno molto da poter recuperare e per essi l’opzione migliore potrebbe essere quella di lavorare qualche anno in più. Ritardare il pensionamento offre due vantaggi. Per cominciare, offre più tempo per costruirsi un gruzzolo e al tempo stesso si riduce anche il periodo di tempo in cui si dovrà fare affidamento sui risparmi per la pensione. “Ritarda il giorno in cui stai effettivamente tirando fuori i soldi dal portafoglio”, ha detto Sicchitano. “Ogni anno che lo ritardi, il tuo portafoglio cresce“.

Ritardare il pensionamento potrebbe non sembrare l’ideale. Ma è meglio che non avere abbastanza soldi per arrivare alla pensione ed essere costretti a tornare sul mercato del lavoro in un’età in cui potrebbe essere difficile essere assunti.