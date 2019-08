Azimut: raccolta netta in luglio positiva per € 517 milioni

Azimut ha chiuso il mese di luglio con una raccolta netta positiva per 517 milioni, di cui oltre 350 milioni di euro dall’Italia, la quasi la totalità in risparmio gestito pari a 337,7 milioni. Risultati che si confrontano con i 702 milioni di giugno e i 775 milioni di luglio 2018 (per un totale di 3,1 miliardi di euro da inizio 2018).

Grazie ai risultati raggiunti a luglio, il gruppo visto salire a quasi 3,2 miliardi di raccolta netta da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a 57,2 miliardi, di cui 44,5 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.