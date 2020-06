Azimut: raccolta netta da inizio anno tocca 1,5 miliardi

Positiva la raccolta netta per il gruppo Azimut che a maggio registra circa 261 milioni, raggiungendo così quasi 1,5 miliardi da inizio anno.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato, come rende noto il Gruppo operante nel settore del risparmio gestito, si attesta a fine maggio a 54,5 miliardi, di cui 42,1 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta:

Il dato positivo di maggio, conseguito in un contesto macro ancora difficile, conferma la capacità di tenuta del Gruppo e dimostra che gli interventi effettuati durante le fasi più critiche della crisi hanno permesso ai nostri professionisti di continuare a prestare consulenza e ad accompagnare i clienti verso un riposizionamento dell’asset allocation a favore di soluzioni di risparmio gestito. La struttura di Azimut come Asset Manager puro ha permesso di pagare un dividendo nel corrente anno di 1 euro per azione (equivalente ad oltre il 7% di Yield alla data di stacco cedola), che alla luce delle ultime probabili indicazioni della Banca Centrale sarà impedito ai nostri concorrenti banche/reti fino al 2021, e che ci rende ad oggi l’unico titolo finanziario del FTSE Mib ad aver remunerato gli azionisti. La performance media ponderata netta al cliente è ormai tornata alla quasi parità da inizio anno, anche grazie ad un forte miglioramento nei giorni successivi alla chiusura di maggio. Rimaniamo convinti della forza del nostro modello di business e guardiamo con fiducia ai prossimi risultati così come alla crescita sostenibile nel lungo periodo.”