Azimut, il risparmio gestito traina la raccolta

Il risparmio gestito traina la raccolta di Azimut. Il gruppo infatti ha registrato nel mese di agosto 2023 una raccolta netta positiva per 529 milioni di euro, di cui il 92% con prodotti di risparmio gestito. La società ha così raggiunto una raccolta complessiva di 4,8 miliardi da inizio anno, rispetto a un obiettivo per l’intero anno 2023 di 6-8 miliardi.

Le masse totali gestite da Azimut si attestano a 59,1 miliardi e, includendo le masse amministrate, a fine agosto hanno raggiunto 87,7 miliardi, in crescita dell’11% rispetto all’inizio dell’anno. Gabriele Blei, ceo del gruppo (nella foto sopra), commenta:

“In agosto abbiamo registrato una solida raccolta netta grazie al nostro modello di business diversificato a livello globale, nonostante il tipico rallentamento estivo. Come previsto, stiamo riscontrando segnali di stabilizzazione dei mercati finanziari in Brasile e una ripresa della domanda per le nostre soluzioni di investimento, che ha portato a una raccolta positiva di oltre 60 milioni di euro nel mese. Inoltre, continua la nostra forte espansione in Turchia, Stati Uniti e Australia. Oltre al contributo positivo della nostra rete di consulenti finanziari in Italia, evidenziamo un altro mese di notevole interesse per la nostra offerta assicurativa, con masse in gestione che superano ora i 7 miliardi di euro. Con una raccolta netta di 4,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno e gli ulteriori closing di prodotti sui mercati privati previsti per i prossimi mesi, guardiamo avanti fiduciosi di raggiungere l’obiettivo1 di 6 – 8 miliardi di euro che ci siamo posti per l’intero anno”.