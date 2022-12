Azimut entra in Lycian Capital Partners e si espande in Turchia

Il gruppo Azimut ha siglato una partnership strategica, attraverso la sua controllata turca Azimut Portföy Yönetimi, con Lycian Capital Partners, una società di private equity focalizzata nel mid-market con sede a Istanbul. L’operazione prevede che il gruppo realizzi un investimento azionario diretto in Lycian Capital, con un apporto di capitale permanente per far crescere il business in futuro e un sostanziale impegno di capitale a favore dei fondi gestiti da Lycian.

Oggi Azimut Portföy è la più grande società indipendente del risparmio gestito in Turchia con una quota di mercato del 6% e masse in gestione pari a oltre 2 miliardi di dollari. La partnership con Lycian Capital rientra per Azimut nella più larga strategia di crescita e continua attenzione nei private market che il gruppo sta portando avanti da tempo. Questa operazione segue agli investimenti in asset manager americani ed europei specializzati nei mercati privati, quali HighPost Capital, Kennedy Lewis, Pathlight Capital, Broadlight Capital, e offre un’ulteriore diversificazione dell’offerta globale di Azimut in queste nuove asset class. Giorgio Medda, ceo del Gruppo Azimut e global head of asset management & fintech, ha commentato:

“Azimut continua il suo impegno a sviluppare soluzioni integrate di asset management con l’intento di rivolgersi agli investitori turchi con la migliore esperienza globale nel settore degli investimenti. È secondo me significativo che la partnership tra Lycian e Azimut Portföy venga siglata nel 2022, quando ricorre l’anniversario dei 10 anni di presenza del Gruppo in Turchia. Abbiamo l’ambizione di supportare la crescita dell’economia turca promuovendo investimenti privati nell’economia reale con investitori locali e stranieri. Questa partnership testimonia la nostra convinzione che la Turchia sia una delle destinazioni mondiali di investimento più attrattive”.

Murat Salar, chief executive officer di Azimut Portföy, ha aggiunto:

“Negli ultimi cinque anni, Azimut Portföy è stata riconosciuta e premiata in diversi momenti per essere la società di risparmio gestito in Turchia che cresce più rapidamente. Le capacità impareggiabili del nostro team altamente qualificato di integrare le proprie esperienze locali con il know-how globale del Gruppo Azimut è stato il fattore più significativo che ha contribuito a questo risultato. Ora entriamo nell’ecosistema del private equity turco con Lycian Partners, un partner con dei talenti e delle qualifiche in cui riponiamo piena fiducia. Ancora una volta scriveremo assieme una nuova storia di successo contribuendo direttamente allo sviluppo e alla crescita della Turchia, così come del private equity turco, che crediamo abbia un grande potenziale”.

Chi è Lycian Capital

Lycian Capital è guidata da Gökhan Arıkoç, Gökçe Manav, Gökhan Kademlioğlu e Pınar Özbozdoğanlı. I fondatori hanno avuto la visione comune di cogliere l’opportunità di affrontare un bisogno insoddisfatto nel panorama del private equity in Turchia. Il team vanta un forte track record nel private equity, avendo investito in moltissime imprese, oltre a una grande esperienza operativa e di gestione in una ampia gamma di settori.

Analisi tecnica del titolo Azimut

Apprezzabile rialzo per il titolo Azimut, che ha chiuso la seduta di oggi con un balzo dell’1,76% sui valori precedenti. Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio con forza ed apertura a 20,56 euro, sotto i massimi della sessione precedente, con rafforzamento delle quotazioni nel corso della sessione. Il prezzo di chiusura si attesta a 20,80 euro.