Azimut chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile netto di 349 mln (+15%)

Azimut ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto adjusted pari a € 348,9 milioni (rispetto a € 302,3 milioni nei 9M 2022), in aumento del 15%.

I ricavi totali della rete di consulenti finanziari milanese ammontano a 965 milioni nei 9M 2023 rispetto ai 914,4 milioni al netto di Sanctuary (o € 966,6 milioni nei 9M 2022). Le commissioni di gestione ricorrenti si attestano a 856,4 milioni nei 9M 2023, in aumento dell’9% rispetto all’anno precedente grazie alla crescita delle masse totali e all’introduzione del nuovo pricing a partire da aprile 2022. Ulteriori fattori trainanti sono stati l’espansione della piattaforma dei mercati privati in Italia, nonché la crescita e l’allargamento del perimetro in Australia.

“I risultati dei nove mesi evidenziano la forza e i vantaggi del nostro business diversificato. I ricavi ricorrenti e i continui investimenti volti alla crescita hanno garantito una forte redditività con un margine operativo del 45% e un margine di profitto netto di 55bps, in crescita di 7bps rispetto all’anno precedente. Stiamo inoltre per completare la fase operativa della partnership strategica con UniCredit e confermiamo l’inizio delle attività a partire al più tardi dall’inizio del 2024” ha chiarito Alessandro Zambotti, CFO del Gruppo.

I numeri dei consulenti finanziari

Il totale delle masse gestite del gruppo Azimut a fine ottobre 2023 raggiunge i € 57,8 miliardi; il dato comprensivo del risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato si attesta a € 85,7 miliardi (+9% da inizio anno), con un’incidenza del business internazionale del 47%.

Nel segmento Private Markets, Azimut ha continuato il suo percorso di forte crescita con gli AuM cresciuti a € 7,8 miliardi (13x rispetto all’inizio del 2020) e una piattaforma che vanta oltre 60 prodotti tra le varie asset class al 31 ottobre 2023.

Positiva l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nei primi nove mesi del 2023 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 93 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine settembre a 1.882 unità.