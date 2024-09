Azimut: ad agosto raccolta netta a 698 milioni di euro

Ad agosto i consulenti finanziari di Azimut hanno messo a segno una raccolta netta di 698 milioni, di cui il 91% (634 milioni) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. La raccolta netta totale dall’inizio dell’anno ammonta così a 11,3 miliardi.

Il dato è in aumento rispetto alla raccolta netta di luglio quando il gruppo aveva registrato 604 milioni, di cui il 74% (€ 445 milioni) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. Ad agosto il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine agosto a € 104,0 miliardi, di cui € 64,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta:

“La raccolta netta di agosto è stata particolarmente forte, soprattutto per le soluzioni gestite, nonostante il tipico rallentamento stagionale e la volatilità dei mercati. Questa performance è stata sostenuta dalla elevata domanda per i nostri fondi in Brasile e Turchia, insieme al contributo rilevante della nostra rete di consulenti finanziari e wealth manager in Italia, sia nei mercati pubblici che privati, a riprova che i presunti rischi connessi allo spin-off annunciato a marzo non si riflettono nell’attività di consulenza ai clienti da parte dei nostri consulenti. Tuttavia, la crescita robusta è stata in parte attenuata dal consueto riscatto annuale di un fondo pensione messicano, il quale ricostruirà la propria posizione nei prossimi mesi. Con 11,3 miliardi di euro di raccolta netta registrati dall’inizio dell’anno, guardiamo avanti con fiducia per raggiungere l’obiettivo recentemente rivisto di 14 miliardi di euro di raccolta netta che ci siamo posti per l’intero anno.”