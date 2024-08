Azimut: obiettivo di raccolta netta a oltre € 14 miliardi per il 2024

A luglio 2024 Azimut registra una raccolta netta di € 604 milioni, di cui il 74% (€ 445 milioni) è stato indirizzato verso soluzioni gestite. La raccolta netta totale dall’inizio dell’anno ammonta così a € 10,6 miliardi.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a € 103,4 miliardi, di cui € 63,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Il 74% della raccolta (445 milioni) e’ indirizzato verso soluzioni gestite. La raccolta netta totale da inizio anno sale a 10,6 miliardi di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a 103,4 miliardi, di cui 63,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Gabriele Blei, CEO del Gruppo, commenta:

“La crescita del nostro Gruppo ha mantenuto un ritmo sostenuto anche a luglio, grazie al nostro modello di business globalmente diversificato, che continua a dimostrare la qualità dei nostri prodotti tradizionali e delle nostre offerte nei mercati privati. Questo trend positivo è stato supportato da una forte domanda per le nostre soluzioni di fondi in Brasile e Italia. Inoltre, il Gruppo ha registrato

una raccolta di alta qualità grazie a un club deal da 105 milioni di euro in Alps Blockchain S.p.A., un produttore di energia computazionale sostenibile per blockchain e digital mining, insieme a un notevole contributo dei nostri prodotti assicurativi Azimut Life. Complessivamente, abbiamo raccolto oltre 3 miliardi di euro in soluzioni gestite e quasi 11 miliardi di euro in totale dall’inizio dell’anno. Questi risultati, frutto dell’impegno delle nostre reti distributive e partner in tutto il mondo, riflettono la crescente domanda di servizi di consulenza finanziaria, settore in cui Azimut è perfettamente posizionata per offrire le proprie soluzioni.”