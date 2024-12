Il CdA di Azimut Holding conferma la prosecuzione della scissione di TNB, progetto avviato a maggio, entrando in esclusiva con FSI per finalizzare l’operazione. La nuova Wealth Fintech Bank si prepara a diventare un punto di riferimento per i clienti private e le PMI, combinando innovazione tecnologica e consulenza personalizzata. Con performance solide e una visione ambiziosa, Azimut punta a replicare il successo del passato attraverso un modello di partnership che coinvolge consulenti e dipendenti, delineando quello che potrebbe essere un programma disruptive per il settore in Italia.

Azimut accelera sulla nuova banca

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding ha deliberato di continuare nel processo di scissione di TNB annunciato a fine marzo e iniziato operativamente a maggio del presente anno. Il CdA ha anche concordato di entrare in esclusiva con FSI con un valore dell’operazione per Azimut che a tendere è previsto compreso nella forchetta (al netto delle imposte) indicata all’annuncio dell’operazione.

I risultati positivi del 2024

Pietro Giuliani, Presidente di Azimut Holding, ha dichiarato: “Nel prosieguo del processo di scissione iniziato operativamente a maggio e finalizzato alla quotazione di TNB abbiamo ricevuto proposte concrete da parte di grandi banche e fondi di private equity. Siamo contenti di essere arrivati a un’esclusiva con FSI su tale opportunità. I risultati di Azimut dell’anno che si sta per concludere (10,62%1 come performance netta al cliente, 550 – 600 milioni di euro di utile netto previsto, e oltre 17,4 miliardi di euro di nuova raccolta netta proveniente dai 18 paesi in cui operiamo) sono uno stimolo per chiunque voglia condividere con noi questo percorso. In 20 anni dalla quotazione Azimut ha moltiplicato per 15 il capitale investito (100.000 euro sono diventati 1,5 milioni di euro)”.

La strategia per il futuro