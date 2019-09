Aziende fintech attraggono talenti, ecco le 25 start-up più amate da chi cerca lavoro

Nella ricerca dell’azienda ideale in cui lavorare, i professionisti del Regno Unito guardano con particolare interesse alle fintech. Sono infatti le start-up nel settore della finanza digitale quelle che attirano di più i giovani a caccia di lavoro. A rivelarlo è una classifica di LinkedIn dalla quale emerge che ai vertici del ranking spiccano Monzo, che per il terzo anno di seguito, si aggiudica la corona, seguita a ruota da Revolut, una delle fintech in più rapida crescita del Regno Unito, che attualmente serve circa sette milioni di clienti in tutto il mondo.

L’elenco “svela le giovani aziende che attirano l’attenzione dei professionisti oggi”, ha spiegato Katie Carroll, caporedattore del Regno Unito a LinkedIn, aggiungendo che “la nostra lista delle migliori start-up mostra che l’industria fintech continua a prosperare e non mostra segni di rallentamento “

Ecco la classifica completa:

1) Monzo – settore bancario

2) Revolut – servizi finanziari

3) Gymshark – articoli sportivi

4) Starling Bank – settore bancario

5) Babylon Health – ospedale e assistenza sanitaria

6) Holdings di Formula E – automotive

7) 11: FS – servizi finanziari

8) The Goat Agency – marketing e pubblicità

9) Tide Business Banking – servizi finanziari

10) Curva – servizi finanziari

11) ClearBank – settore bancario

12) Gate One – consulenza gestionale

13) Bud – servizi di informazione

14) Thought Machine – software per computer

15) Flagstone Investment Management – servizi finanziari

16) LADbible Group – editoria

17) Monese – settore bancario

18) Modulr Finance – servizi finanziari

19) Arrivo – automobilistico

20) Contino – informatica e servizi

21) Cognismo – software per computer

22) Salvadanaio – servizi finanziari

23) WhiteHat – istruzione superiore

24) Attestato: marketing e pubblicità

25) Darktrace – sicurezza dei computer e della rete