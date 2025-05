Axa-Mps: Maione nuovo presidente, Soldano confermata a.d.

In un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione, le nuove generazioni si trovano di fronte a sfide che richiedono competenze specifiche. Emanuela Mantini del Gruppo Helvetia Italia ai nostri microfoni ci ha raccontato l’importanza di investire nell’educazione assicurativa, delle iniziative concrete messe in campo per supportare i giovani e di come le soluzioni assicurative possano diventare strumenti chiave nella pianificazione del loro futuro.