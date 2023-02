Avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, come mettersi in regola?

Sono in arrivo gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate. Come pagare solo una parte? E’ la stessa amministrazione finanziaria che con apposita risoluzione n. 9/E del 20 febbraio a istituire 45 codici tributo.

Nel dettaglio tali codici vanno usati nel caso in cui i destinatari delle comunicazioni di irregolarità, inviate dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, intendano versare solo una parte di quanto complessivamente richiesto con il modello F24 allegato alla stessa comunicazione. Per effettuare il pagamento parziale il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice dell’atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione.

I codici per versare gli avvisi bonari in maniera ridotta

Ecco i codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

“984f” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – IMPOSTA

“985f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – INTERESSI

“986f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021 – SANZIONI

“987f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021 – IMPOSTA

“988f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021 – INTERESSI

“989f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021- SANZIONI

“990f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – art. 17, c. 2, legge n. 220/2016- IMPOSTA

“991f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – ART. 17, C. 2, LEGGE N. 220/2016 – INTERESSI

“992f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE – ART. 17, C. 2, LEGGE N. 220/2016 – SANZIONI

“993f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – IMPOSTA

“994f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – INTERESSI

“995f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA – art. 15, legge n. 220/2016 – SANZIONI

“996f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – IMPOSTA

“997f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – INTERESSI

“998f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – SANZIONI

“999f” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

“901G” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“902G” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“903G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA

“904G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI

“905G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI

“906G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – IMPOSTA

“907G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – INTERESSI

“908G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – SANZIONI

“909G” – 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA

“910G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI

“911G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI

“912G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

“913G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“914G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“915G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – IMPOSTA

“916G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – INTERESSI

“917G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – SANZIONI

“918G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

“919G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“920G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“921G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – IMPOSTA

“922G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – INTERESSI

“923G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – SANZIONI

“924G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA

“925G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI

“926G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI

“927G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – IMPOSTA

“928G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – INTERESSI

“929G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – SANZIONI.

La definizione agevolata delle cartelle

Ricordiamo che è anche partita ufficialmente la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, ossia la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Aderendo alla definizione agevolata si può versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2023.