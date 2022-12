Avio crolla in borsa dopo il fallimento della missione di Vega C

Al via un’indagine europea dopo che il lancio del razzo italiano Vega C è fallito per la seconda missione. Sono andati persi due satelliti. Ma oltre al razzo, è anche crollata Avio, in borsa.

Per quanto riguarda l’incidente al razzo, la società di lancio Arianespace ha dichiarato mercoledì che si è verificata un’anomalia due minuti e 27 secondi dopo che il razzo ha lasciato la piattaforma nella Guyana francese, vanificando gli sforzi per aggiungere due satelliti alla costellazione delle Pleiadi Neo gestita da Airbus. “Purtroppo possiamo dire che la missione è persa e voglio scusarmi profondamente”, ha detto l’amministratore delegato di Arianespace Stephane Israel in un feed video del lancio, monitorato tramite space.com. Il ministro dell’Industria italiano, Adolfo Urso, ha dichiarato che sarà istituita una commissione d’inchiesta per esaminare l’incidente, aggiungendo:

“Sono convinto che questo incidente non oscurerà l’eccellente lavoro fatto dalle imprese italiane ed europee. Ho piena fiducia che i lanci riprenderanno presto”.

Il razzo Vega C italiano è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nell’accesso dell’Europa allo spazio, insieme all’imminente Ariane 6, dopo che l’interruzione dei rapporti in seguito all’invasione dell’Ucraina ha costretto Arianespace a smettere di utilizzare i veicoli russi Soyuz. Finora l’Europa si è affidata al programma Vega per i piccoli carichi utili, Soyuz per quelli medi e Ariane 5 per le missioni pesanti.

Il fallimento di Vega C è un’ulteriore battuta d’arresto per le operazioni spaziali europee dopo i ritardi tecnici per Ariane 6, in coincidenza con la perdita dell’accesso alla capacità di lancio russa e un ritardo nella missione del rover ExoMars a causa della guerra in Ucraina. Il ceo di Arianespace Israel ha affermato che una condizione chiamata “sottopressione” sul secondo stadio di Vega C, noto come Zefiro-40, ha portato a una “anomalia molto grave” poco dopo l’accensione.

Avio in borsa

A Milano, le azioni di Avio, che gestisce l’intera produzione di Vega e realizza a sua volta lo stadio Zefiro-40, sono scese fino all’11% dopo la perdita della prima missione commerciale di Vega C. Ha dichiarato l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, in un video:

“Le cause di questa anomalia non sono ancora note. Stiamo analizzando i dati di volo e torneremo con i risultati dell’analisi il prima possibile”

Pleaides è una costellazione di satelliti ad altissima risoluzione progettati per uso civile e militare. Airbus, che possiede e gestisce Pleaides, ha rifiutato di commentare.

Analisi tecnica del titolo

Seduta assolutamente negativa per l’azienda aerospaziale italiana, che chiude le contrattazioni con una perdita del 9,55%. Analizzando lo scenario di Avio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,15. Prima resistenza a 10,4. Le attese sono per un prolungamento della fase ribassista, con la formazione di nuovi minimi.