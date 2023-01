Auto, quali sono state le più vendute del 2022?

Il 2022 è stato un anno decisamente negativo per il mercato italiano delle auto: nonostante gli ultimi mesi dell’anno si siano rivelati molto incoraggianti, complessivamente nel 2022 sono state 1.316.702 le immatricolazioni, in calo del 9,7% rispetto all’anno precedente. Un anno che, secondo il Centro Studi Promotor è stato “uno dei peggiori dell’ultimo mezzo secolo”. Ancora più forte il calo per il gruppo Stellantis che, con 461.178 auto immatricolate nel 2022, ha segnato una flessione del 15,9% rispetto al 2021, con una quota di mercato al 35,1% contro il 37,8% di un anno prima. In un anno da dimenticare, qual è stata l’auto più venduta in Italia?

Nella top 10 stilata da Il Sole 24 Ore, il podio nella classifica delle auto più vendute in Italia va al gruppo Stellantis, che piazza la Fiat Panda al primo posto con 105.384 vetture vendute da gennaio a dicembre, seguita da Lancia Ypsilon e Fiat 500 Hybrid, la prima auto elettrificata del gruppo. Presenti in graduatoria anche tre crossover come Jeep Renegade, Ford Puma e Toyota Yaris Cross.

Le 10 auto più vendute in Italia nel 2022

Fiat Panda: 105.384 unità Lancia Ypsilon: 40.970 Fiat 500: 33.996 Dacia Sandero: 33.992 Citroen C3: 31.879 Jeep Renegade: 29.954 Ford Puma: 29.479 Toyota Yaris: 27.813 Toyota Yaris Cross: 26.023 Peugeot 208: 25.287

Via ai nuovi ecobonus

Per ridare slancio alle vendite di auto green, lunedì scorso sono state riaperte le prenotazioni per ottenere i nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti, con una disponibilità di 630 milioni di euro per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e-L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). I concessionari possono inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it.