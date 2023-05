Non è sempre così facile scegliere l’auto giusta, soprattutto quando si tratta di trovare che presenti buone prestazioni e consumi bassi. In Italia, con i recenti aumenti dei carburanti, diventa ancora più fondamentale scegliere l’auto che consuma meno per risparmiare sui costi della benzina. Di seguito una classifica delle 10 auto che consumano meno, suddivise in base al tipo di motore.

Auto a benzina

La prima della classifica è la Renault Clio con un motore benzina da 1.0 litri tre cilindri e un consumo medio di 4,1 l/100 km. Questa vettura è disponibile anche con una versione ibrida a benzina, che combina un motore a benzina da 1,6 litri con un motore elettrico.

A seguire nella classifica troviamo la Volkswagen Polo, con un consumo medio di 4,2 l/100 km.

Auto diesel

Per quanto riguarda le autovetture a diesel che consumano meno, al primo posto troviamo la Kia Rio. Questa vettura ha un motore diesel da 1.6 litri e ha un consumo medio di 3,6 l/100 km. Grazie al motore diesel, la Kia Rio è in grado di offrire un’ottima efficienza nei consumi, ma senza rinunciare alle prestazioni.

Al secondo posto vediamo la Seat Ibiza, con un motore diesel da 1.600cc e un consumo medio di 3,8 l/100 km. Volendo la vettura è disponibile anche con un motore a benzina.

Infine, la Skoda Fabia chiude la classifica delle auto a diesel più efficienti, con un consumo medio di 4 l/100 km. Quest’auto ha un motore diesel da 1,4 litri e può essere scelta anche con un motore a benzina.

Ibride, elettriche o GPL

Al primo posto tra le auto ibride che consumano meno c’è la Toyota Yaris Hybrid; combinando un motore a benzina da 1,5 litri con un motore elettrico riesce a garantire perfomance veramente straordinarie. La Yaris Hybrid ha un consumo medio di 3,3 l/100 km.

Cambiando categoria, vediamo tra le vetture ibride plug-in più performanti la Mercedes GLC, che raggiunge un’efficienza di 0,4 kWh/100 km. Questo tipo di autovetture hanno la particolarità di poter essere ricaricata dalla rete elettrica, offrendo una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica. Seguono nella categoria la BMW Serie 2 e la BMW X1.

Per quanto riguarda le auto totalmente elettriche, la Fiat 500e si è distinta come una delle auto elettriche più popolari sul mercato europeo. Lanciata nel 2020, la Fiat 500e offre un’autonomia di circa 320 km con una singola carica della batteria e può essere ricaricata in circa 35 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida. Oltre alla Fiat 500e seguono Hyundai Ioniq 5 e la Dacia Spring, rispettivamente con 13,8 e 13,9 kWh/100 km.

Chiudiamo questa classifica con le auto a GPL: la Dacia Sandero si è dimostrata la migliore del gruppo, superando ampiamente Renault Clio e Capture.

L’industria automobilistica sta facendo progressi significativi nell’adozione di veicoli elettrici, spinta dal desiderio di ridurre le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico. Con un numero sempre maggiore di opzioni di veicoli elettrici disponibili, i consumatori hanno ora più scelta che mai per trovare l’auto che meglio si adatta alle loro esigenze di guida e di stile di vita.