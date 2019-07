Auto elettriche, i dieci modelli più cercati sul web dagli italiani

L’auto elettrica sembra essere ancora qualcosa di poco familiare per gli italiani anche se le vendite registrano tassi di crescita rilevanti. Sul web “Diesel” rimane infatti il termine legato all’energia più cercato sui motori di ricerca in Italia. La parola che guadagna più terreno, però, non è legata alla nuova auto elettrica, ma è la ben più tradizionale “benzina”.

Lo rivelano i dati di un’indagine condotta da SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online. Con l’obiettivo di comprendere i maggiori interessi degli italiani in merito a carburanti ed auto elettriche, SEMrush ha analizzato le loro ricerche online relative a 11 termini relativi all’energia.

E’ emerso, così, che il numero di ricerche relative al diesel (49533 ricerche in media al mese) è stato il più alto negli ultimi tre anni. Gasolio e biodiesel sono i carburanti più cercati non solo in Italia, fa sapere SEMrush, ma anche in Spagna, Francia, Svezia, Giappone.

Con 11.061 ricerche in media al mese, “benzina” occupa terzo posto in classifica, ma è al tempo stesso il termine energetico in più rapida crescita, con un aumento dell’81,7% negli ultimi tre anni.

Le ricerche sui tipi di carburanti più green, invece, non sono aumentate in modo significativo. Negli ultimi tre anni le ricerche legate all’elettricità sono aumentate solo del 4,46%, fa sapere SEMrush. In Italia l’interesse per le macchine elettriche e ibride ha iniziato a crescere dall’agosto dell’anno scorso e ha raggiunto il suo massimo con 90mila ricerche mensili nel gennaio 2019.

In questo ambito, risultano più cercate le auto elettriche rispetto alle controparti ibride.

SEMrush ha dunque riassunto le prime dieci auto elettriche per numero di ricerche online in Italia: ecco la classifica.